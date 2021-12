Số ca Covid-19 tăng, Trung Quốc khử trùng toàn thành phố 13 triệu dân

Điểm xét nghiệm dựng lên ở một khu dân cư ở Tây An hôm 23/12. Vụ bùng phát dịch ở Tây An, được cho là do biến chủng Delta, nhấn mạnh khó khăn mà Trung Quốc phải đối mặt khi theo đuổi chính sách "Zero Covid-19". Ảnh: AFP.