SNSD tan rã, các thành viên đang ở đâu?

Sau khi SNSD ngừng hoạt động vô thời hạn, Yoona, Jessica, Yuri và nhiều thành viên khác trong nhóm chuyển hướng làm diễn viên, MC và kinh doanh.

Hiện tại, có thể nói BlackPink và TWICE là hai nhóm nhạc nữ thống trị Kpop, theo SCMP. Trước khi "ngôi vương" dành cho những cô gái của YG và JYP Entertainment, Girl's Generation (SNSD) được coi là nhóm nhạc tiên phong, nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc và cả châu Á.

Trong 11 năm từ 2007 tới 2018, SNSD thống trị bảng xếp hạng âm nhạc dưới sự quản lý của công ty SM Entertainment. Một vài ca khúc để đời của họ phải kể đến là Gee, Oh...

Tính đến nay, đã ba năm SNSD chưa có sản phẩm mới. Tuy nhiên, từng thành viên trong nhóm vẫn nhận được sự quan tâm lớn khi hoạt động solo.

Thành viên SNSD đang ở đâu sau khi nhóm ngừng hoạt động vô thời hạn? Ảnh: IGNV.

Thành công khi hoạt động âm nhạc solo

Trên hành trình hoạt động đơn lẻ, cựu trưởng nhóm SNSD Tae Yeon là một trong những người để lại ấn tượng nổi bật. Cô đã phát hành 4 album và 9 đĩa đơn, từng giành giải thưởng lớn ở mảng kỹ thuật số tại Seoul Music Awards.

Tiffany không còn hoạt động ở Hàn Quốc. Nữ ca sĩ trở về Mỹ để phát triển con đường riêng. Tại xứ cờ hoa, Tiffany phát hành đĩa đơn Over My Skin và Lips on Lips. Hai sản phẩm này mang về cho nữ ca sĩ giải solo đột phá xuất sắc ở iHeart Radio Music Awards.

Cùng với đó, Hyo Yeon là người rẽ hướng khi quyết định đổi nghệ danh thành DJ Hyo. Cựu thành viên SNSD hợp tác với Loopy và Soyeon của G (I-dle) để cho ra nhiều sản phẩm mới lạ, điển hình ca khúc Second mới phát hành vào tháng 8.

Tae Yeon, Hyo Yeon đều thành công khi hoạt động solo. Ảnh: IGNV.

Yoona thành công với vai trò diễn viên

Trước khi ngừng hoạt động dưới tư cách thành viên SNSD, một vài gương mặt trong nhóm đã thử sức ở lĩnh vực diễn xuất nhưng chưa chuyên nghiệp. Chỉ tới khi nhóm nhạc chính thức gián đoạn vô thời hạn, họ mới dành phần lớn thời gian cho công việc diễn viên.

Điển hình là Yoona. Yoona giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 53 cho vai diễn Park Min Young trong Confidential Assignment. Sắp tới, cô tiếp tục góp mặt trong Confidential Assignment phần 2 cùng Hyun Bin và Yoo Hae Jin.

Soo Young, Yoona đi theo con đường diễn xuất. Ảnh: IGNV.

Giống với Yoona, Soo Young cũng theo đuổi sự nghiệp trên màn ảnh rộng. Mới nhất, tháng 2, Soo Young góp mặt trong New Year Blues.

Yuri cũng nhận được sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong Break Up Probation, A Week và Bossam: Steal the Fate. Em út của SNSD - Seo Hyun - nhận được nhiều lời khen của khán giả khi góp mặt trong Private Lives. Sắp tới, Seo Hyun được dự đoán nhận vai chính trong Jinx's Lover - bộ phim được phát triển từ webtoon cùng tên.

Jessica là doanh nhân thành đạt

Theo đuổi công việc truyền hình nhưng không phải diễn viên, Sunny đảm nhận vai trò MC của vài chương trình giải trí. Hiện cô là người dẫn chương trình của Idea Panda và Legendary Trainee.

Về phần Jessica Jung, cựu thành viên SNSD được đánh giá là một trong những người có khối tài sản khủng dù không còn hoạt động giải trí. Rời nhóm từ năm 2014, Jessica dành thời gian tập trung vào công việc kinh doanh thời trang. Hiện cô điều hành thương hiệu của riêng mình mang tên Blanc & Eclare. Năm 2017, Jessica nằm trong danh sách vinh danh Under 30 của Forbes châu Á.