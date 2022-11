Sneakers ấn tượng theo phim 'Black Panther'

Marvel đã hợp tác với New Balance và nhà bán lẻ Jimmy Jazz để ra mắt hai mẫu giày dép phiên bản đặc biệt. Đó là New Balance 574 Sport và New Balance 990v4. Cả hai được lấy cảm hứng từ phong cách của Vua T'Challa trong bộ đồ Vibranium. The Sole Supplier.