‘Snake Eyes: G.I. Joe Origins’ gây thất vọng

Tác phẩm xoay quanh chiến binh Xà Nhãn, với sứ mệnh tái khởi động thương hiệu phim “G.I. Joe” trên màn ảnh rộng, đã ra mắt với doanh thu không mấy khả quan.

Variety đưa tin Snake Eyes: G.I. Joe Origins, tác phẩm mới nhất thuộc thương hiệu G.I. Joe với sự góp mặt của tài tử Henry Golding, đã chính thức khởi chiếu từ 22/7. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh lẫn phản hồi của dư luận về phim đều không được như kỳ vọng.

Doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ của bộ phim hành động đến từ hãng Paramount Picutes là 13,3 triệu USD sau ba ngày cuối tuần khởi chiếu. Thành tích giúp Snake Eyes: G.I. Joe Origins đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tác phẩm ăn khách nội địa, đứng sau phim giật gân phát hành cùng thời điểm là Old của M. Night Shyamalan với 16,5 triệu USD .

Snake Eyes: G.I. Joe Origins đánh dấu màn chào sân của Henry Golding với dòng phim hành động và nhiều khả năng là bước đệm giúp anh cạnh tranh vai James Bond. Ảnh: Paramount.

Tại phòng vé quốc tế, sau ba ngày phát hành, phim chỉ thu 4 triệu USD từ 37 thị trường. Con số chiếm 29% doanh thu toàn cầu của Snake Eyes: G.I. Joe Origins. Trên các chuyên trang chấm điểm phim uy tín, Snake Eyes được khán giả Rotten Tomatoes chấm điểm 42% và nhận điểm B- từ người dùng CinemaScore. Điều này dự báo phim khó có cơ lội ngược dòng trong các tuần tiếp theo.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins có số vốn sản xuất 88 triệu USD , chưa bao gồm chi phí quảng bá. Các chuyên gia ước tính phim phải kiếm được hơn 176 triệu USD để thu hồi kinh phí sản xuất và ít nhất 220 triệu USD để bắt đầu có lãi. Tuy nhiên mức doanh thu 5,7 triệu USD /ngày hiện tại dự báo tương lai u ám cho tác phẩm hành động được đặt nhiều kỳ vọng.

Về lâu dài, thất bại của Snake Eyes: G.I. Joe Origins cũng là trở ngại lớn cho dự án làm phim đồ sộ mà Paramount Pictures đang ấp ủ. Bộ phim với Henry Golding trong vai chính là tác phẩm mang trọng trách hồi sinh thương hiệu điện ảnh G.I. Joe.

Hồi tháng 3, hãng từng công bố một ngoại truyện mới về các G.I. Joe đang được triển khai. Nội dung phim sẽ kết hợp dàn nhân vật của G.I. Joe với cốt truyện Transformers. Cả G.I. Joe và Transformers đều dòng sản phẩm đồ chơi ăn khách của Hasbro.

Trong quá khứ, hai bộ phim điện ảnh về biệt đội G.I. Joe nhan đề G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) và G.I. Joe: Retaliation (2013) lần lượt thu 54 triệu USD và 40 triệu USD sau ba ngày khởi chiếu. Chùm phim cán mốc doanh thu toàn cầu trên 300 triệu USD - con số không nhỏ, nhưng chỉ như muối bỏ bể nếu so với mức đầu tư trung bình 160 triệu USD /phim.

Dù kinh phí sản xuất Snake Eyes: G.I. Joe Origins đã giảm gần một nửa so với hai phần trước, rất khó để phim chạm tới mốc doanh thu 300 triệu USD trong hoàn cảnh đại dịch vẫn chưa được kiểm soát.

Theo ông David A. Gross từ công ty tư vấn điện ảnh Franchise Entertainment Research, kết quả kinh doanh không như mong đợi của Snake Eyes đã từng được đúc kết thành bài học kinh điển: “Khi tách riêng một nhân vật thuộc thương hiệu giật gân không quá thành công ra làm phim riêng, tác phẩm ra đời cầm chắc thất bại”.