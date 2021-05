Smartphone màn hình gập dành cho ai?

Smartphone màn hình gập không dành cho số đông. Thay vào đó, đây là lựa chọn phá cách cho những ai muốn tìm sự khác biệt.

Vận hành theo cơ chế đóng - mở với phần bản lề được thiết kế phức tạp, smartphone màn hình gập trở thành điểm nhấn đặc biệt trong thế giới công nghệ gần như bão hòa với mẫu smartphone truyền thống. Không chỉ sở hữu màn hình cảm ứng chữ nhật thông thường, Galaxy Z Fold2 cho phép người dùng thực hiện đa thao tác trên nhiều màn hình.

Người dùng thích tính thẩm mỹ, khác biệt và hiệu năng

Smartphone không chỉ là thiết bị nghe gọi thông thường. Dùng để làm việc, xem phim, chơi game, truy cập mạng xã hội hay là phụ kiện thể hiện cá tính…, smartphone trở thành “bạn đồng hành” không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.

Khác biệt từ ngoại hình, cách dùng, trải nghiệm đến mức giá đắt đỏ, Fold2 sở hữu nhiều điểm cộng nhưng “kén” người sử dụng.

Galaxy Z Fold2 mang ngôn ngữ thời trang riêng làm xiêu lòng nhiều tín đồ công nghệ.

Thiết bị này thu hút những tín đồ công nghệ vừa yêu thích cái đẹp, vừa muốn trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ. Cụ thể, Fold2 được ông lớn công nghệ Hàn Quốc tạo ra với ngôn ngữ thiết kế riêng, từ bản lề tinh xảo với màu đồng ánh kim sang trọng, đến 60 chi tiết được chăm chút giúp ngăn bụi xâm nhập, tăng độ mượt khi đóng/mở. Máy cũng tích hợp chế độ Flex Mode, cho phép người dùng mở màn hình ở nhiều góc độ khác nhau.

Khi mở ra hoàn toàn thì Z Fold2 cho độ mỏng 6 mm, không quá dày khi gập lại. Phần màn hình ngoài cũng thanh thoát hơn phiên bản tiền nhiệm, viền mỏng gọn, tràn sát ra các mép, gần như chiếm trọn mặt trước.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, Fold2 còn có khả năng hỗ trợ công việc nhanh và tiện lợi với cấu hình mạnh, có thể thay máy tính để làm việc khi cần thiết. Máy sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 865+ 8 nhân, đem đến hiệu năng mạnh mẽ. Kết hợp thêm màn hình 120 Hz, Fold2 đảm bảo tốc độ vận hành nhanh trong mọi tác vụ như chơi game, chỉnh hình ảnh và video.

Thiết bị sở hữu khả năng đóng mở linh hoạt.

Trang bị RAM 12 GB, Fold2 có tốc độ và khả năng xử lý khỏe, mượt mà, cùng bộ nhớ trong 256 GB cho phép thoải mái lưu trữ. Fold2 được trang bị phần cứng khỏe, màn hình rộng, làm mới trải nghiệm di động của người dùng, từ làm việc đến giải trí.

Người dùng ưu tiên nhu cầu giải trí

Theo báo cáo Digital 2020 của We are social, Việt Nam có 68,17 triệu người sử dụng Internet (chiếm 70% dân số), trong đó số lượng người dùng mạng xã hội là 65 triệu người (chiếm 67% dân số).

Nhu cầu đó đi kèm sự gia tăng của các nền tảng mạng xã hội, các kênh giải trí. Người dùng có xu hướng thể hiện tính cá nhân trên những kênh truyền thông này nhiều hơn, và các tiêu chuẩn chọn smartphone theo đó cũng ngày càng “kén chọn” hơn. Màn hình phải đủ lớn để lướt web, trò chuyện với bạn bè trên mạng xã hội, đủ sắc nét để xem phim, cày game, pin phải đủ khỏe cho cả ngày dài sử dụng… Và những tiêu chuẩn đó đều được đáp ứng với Galaxy Z Fold2.

Thiết bị sở hữu màn hình chính 7,6 inch, màn hình ngoài Infinity-O nâng cấp lên 6,2 inch, viền màn hình mỏng cho không gian hiển thị lớn và hiệu quả sử dụng tốt so với thế hệ tiền nhiệm. Ở các diễn đàn công nghệ, người dùng Fold2 chia sẻ việc họ chủ yếu sử dụng màn hình bên ngoài cho các hoạt động giải trí thông thường thay vì chỉ để nhận thông báo như trên thế hệ Fold đầu tiên. Trong khi đó, màn hình chính giúp mở rộng trải nghiệm xem phim, duyệt mail, làm việc với 3 ứng dụng cùng lúc.

Màn hình bên ngoài của Fold2 được nâng cấp cả về kích thước và hiệu năng.

“Trải nghiệm khi mở điện thoại ra dùng thực sự ấn tượng. Tôi cảm nhận được một không gian rộng hơn nhiều khi mở các app từ Facebook, Chrome đến YouTube, Google Maps… Các nội dung cũng hiển thị nhiều hơn đáng kể so với điện thoại thông thường. Do màn hình rộng hơn nên tôi có thể đọc được mỗi hàng dài hơn, hình ảnh to, bản đồ chi tiết hơn mà không cần cuộn nhiều”, Minh Tuấn (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Ngoài kích cỡ màn hình ấn tượng, chất lượng camera và dung lượng pin cũng là yếu tố khiến nhiều tín đồ công nghệ mê “sống ảo” hay xem phim, chơi game ưu tiên chọn Fold2. Thiết bị sở hữu 3 camera sau, 2 camera hỗ trợ selfie ở cả màn hình chính, phụ, cho phép người dùng chụp ảnh, gọi video, selfie chất lượng cao dù máy ở trạng thái gập hay mở. Theo đại diện Samsung, với viên pin 4.500 mAh và sạc nhanh 25 W, thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cả ngày dài của người dùng.

Người dùng muốn trải nghiệm những đặc quyền riêng có

Định hình là smartphone không dành cho số đông, Fold2 mang đến những đặc quyền cho chủ sở hữu. Với phiên bản Special Summer Collection 2021, người mua sẽ nhận được hộp quà cao cấp gồm Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Watch3 và thẻ thành viên Galaxy Z Elite kèm mã xác thực cho đặc quyền mua sắm của Samsung.

Hộp quà Special Summer Collection 2021 từ Samsung.

Với hộp quà mang sắc đen sang trọng, Special Summer Collection 2021 “hạ gục” các tín đồ mê Fold2 ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của hộp quà không chỉ đến từ thiết kế, mà chủ yếu ở những quyền lợi “vàng” cho thành viên sở hữu thẻ Galaxy Z Elite.

Thời hạn áp dụng đến hết năm nay, chiếc thẻ đặc biệt này cho phép người dùng nhận ưu đãi khi mua tất cả sản phẩm thiết bị di động và điện tử tiêu dùng của Samsung trên trang mua hàng trực tuyến. Cụ thể, giảm từ 20-35% trên giá bán lẻ (trừ dòng điện thoại Galaxy Z) với thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện, thiết bị đeo, và giảm từ 15-50% với các sản phẩm điện tử tiêu dùng như TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa… Hạn mức mua sắm của các thiết bị được giới hạn cụ thể.

Với thiết kế độc đáo, hiệu năng vượt trội cùng khả năng cá nhân hóa, Galaxy Z Fold2 là lựa chọn lý tưởng cho những tín đồ công nghệ muốn có nhiều trải nghiệm mới với chiếc smartphone của mình.