SM hợp tác Zing MP3 phát sóng concert 'SMTown Live 2023' tại Việt Nam

Concert trực tuyến “SMTown Live 2023: SMCU Palace@Kwangya” phát sóng trên Zing MP3 vào 17h ngày 1/1 với dàn thần tượng Kpop nổi tiếng như aespa, NCT, SNSD…

Đến hẹn lại lên, vào dịp đầu năm mới, đại nhạc hội SMTown Live của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment lại khởi động. Năm nay, concert của SM mang tên SMTown Live 2023: SMCU Palace@Kwangya diễn ra ngày 1/1. Tại Việt Nam, chương trình được phát sóng miễn phí và sớm nhất trên Zing MP3 vào 17h cùng ngày. Độc giả có thể đặt lịch và đón xem chương trình tại đây.

SMTown Live 2023: SMCU Palace@Kwangya diễn ra ngày 1/1/2023.

Concert lấy cảm hứng từ công nghệ metaverse thời thượng hiện nay, với dàn nghệ sĩ biểu diễn đình đám như Kangta, BoA, TVXQ!, Super Junior, các thành viên nhóm Girls' Generation (Taeyeon, Hyoyeon), SHINee (Onew, Key, Minho), EXO (Suho, Xiumin, Chen, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun), Red Velvet, NCT U, NCT 127, NCT Dream, WayV, aespa, GOT the beat, Hyo, Raiden, Ginjo, Mar Vista, Imlay và NCT-Johnny.

Bên cạnh đó, các sân khấu kết hợp từ album 2022 Winter SMTown: SMCU Palace như Hot&Cold, Happier, Time After Time và Priority cũng được ra mắt tại đây. Đặc biệt, MV ca khúc chủ đề The Cure đóng vai trò mở màn cho concert năm nay.

Zing MP3 là ứng dụng nhạc số hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền. Đồng thời, nền tảng này hợp tác với các hãng thu âm, phân phối nhạc lớn trên thế giới để phát nhạc quốc tế tại thị trường Việt Nam như Universal Music Group, Sony Music Entertainment, YG Entertainment, SM Entertainment, KakaoM, The Orchard, Monstercat, The Beggars Group, Empire, Fuga…