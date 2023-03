Slut-shaming - khi trang phục trở thành công cụ để miệt thị phụ nữ

Phụ nữ thường là nạn nhân của slut-shaming, trang phục của họ dễ trở thành công cụ để người khác lấy cớ miệt thị.

Slut-shaming /ˈslʌt ˌʃeɪmɪŋ/ (danh từ): Đổ lỗi dâm đãng

Định nghĩa:

Slut-shaming là hành vi chê bai, sỉ nhục phụ nữ vì đã vi phạm những điều được cho là "chuẩn mực" phù hợp với tình dục. Những lời chê bai này thường là tiêu chuẩn kép, bao gồm việc chỉ trích phụ nữ mặc quần áo gợi cảm hoặc có nhiều bạn tình, cho đến việc đổ lỗi cho nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp, tấn công tình dục.

Các nguồn tài liệu cho thấy slut-shaming được sử dụng từ năm 1998, nhưng thực tế kiểu miệt thị phụ nữ bằng vấn đề tình dục đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước.

Cụ thể, từ "slut" trong slut-shaming ra đời từ những năm 1400, ban đầu được dùng để chỉ người phụ nữ nhếch nhác, xấc xược. Đến thế kỷ 20, slut lại mang ý nghĩa là gái điếm - những phụ nữ lăng nhăng trong chuyện tình dục.

Dù đã tồn tại từ lâu, thuật ngữ slut-shaming mới chính thức được biết đến vào năm 2011, một phần nhờ hoạt động SlutWalk.

SlutWalk xuất hiện ở Toronto (Canada) sau khi một cảnh sát nói với sinh viên Đại học York (Canada) rằng họ có thể tự bảo vệ mình khỏi việc hiếp dâm bằng cách "không ăn mặc như gái điếm".

Các sinh viên đã tổ chức diễu hành để phản đối quan điểm này của cảnh sát. Người mẫu, diễn viên Amber Rose cũng giúp SlutWalk trở nên nổi tiếng hơn vào năm 2015 khi cô nói về việc cô từng bị sỉ nhục công khai vì từng là vũ công thoát y.

Ứng dụng của slut-shaming trong tiếng Anh:

- Slut-shaming is damaging to one's mental health, and this is especially true for teenage girls.

Dịch: Đổ lỗi dâm đãng gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và điều này đặc biệt đúng đối với các cô gái tuổi teen.

- Slut-shaming is a form of bullying, and you have the right to protection against it.

Dịch: Slut-shaming là một hình thức bắt nạt và bạn có quyền được bảo vệ để chống lại nó.