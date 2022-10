'Slow city' giúp bạn sống xanh hơn

Khái niệm slow city thực chất là bản dịch tiếng Anh từ phong trào cittaslow ở Italy.

Slow city /ˈsləʊ ˌsɪt.i/ (danh từ): Thành phố chậm

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa slow city là một thị trấn và thành phố khuyến khích môi trường sống dễ chịu, ví dụ như xây dựng nhiều công viên xanh và sử dụng thực phẩm được trồng tại địa phương.

Slow city thực chất là bản dịch tiếng Anh từ phong trào cittaslow ở Italy. Cittaslow lấy cảm hứng từ phong trào slow food, ra đời vào năm 1986 bởi Carlo Petrini, một nhà báo chuyên về ẩm thực và rượu vang Italy. Ông đã thúc đẩy phong trào thức ăn chậm để phản đối sự bành trướng của các chuỗi thức ăn nhanh tại địa phương và trên thế giới.

Theo Macmillan Dictionary, khái niệm slow city thường được áp dụng cho những thị trấn, thành phố có dân số dưới 50.000 người. Slow city không đề cập đến vấn đề an toàn giao thông, mà chỉ nói về cuộc sống lành mạnh thông qua môi trường sạch, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng.

Thành phố chậm là nơi luôn duy trì môi trường sống chất lượng cao theo nhiều cách khác nhau như duy trì, mở rộng không gian xanh, bảo vệ các di tích lịch sử, loại bỏ những yếu tố gây mất thẩm mỹ và hạn chế ô nhiễm tiếng ồn.

Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất của những thành phố này là thúc đẩy người dân ăn uống lành mạnh, sử dụng thực phẩm được sản xuất tại địa phương và áp dụng phương pháp nấu ăn truyền thống.

Những thành phố chậm đầu tiên chính thức được công nhận nằm tại Italy, vào khoảng năm 2000. Khi đó, một liên minh gồm hơn 30 thị trấn, thành phố đã được tập hợp và gọi là cittaslow.

Đến năm 2006, phong trào slow city dần lan rộng. Thị trấn Mold ở Flintshire và thị trấn Llandeilo ở Carmarthenshire cũng nỗ lực để được công nhận là slow city ở xứ Wales. Tại Anh, Ludlow và Aylsham là hai địa phương đầu tiên được công nhận danh hiệu này.

Ứng dụng của slow city trong tiếng Anh:

- The most central aspect of a slow city is the promotion of healthy eating through locally grown and prepared foods.

Dịch: Trọng tâm của thành phố chậm là khuyến khích ăn uống lành mạnh thông qua các thực phẩm được trồng và chế biến tại địa phương.

- Slow cities are places which don't have a McDonald's restaurant or chip shop on every corner, but favour restaurants, cafés, markets and shops with fresh local produce.

Dịch: Các thành phố chậm là nơi không có cửa hàng McDonald hoặc cửa hàng bán đồ ăn nhanh, chỉ ưu tiên những nhà hàng, quán cà phê, chợ và cửa hàng với các sản phẩm địa phương tươi ngon.