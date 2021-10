Sleeper hit - những ca khúc nhạc Việt ngủ quên

Sleeper hit không phải là khái niệm xa lạ với ngành âm nhạc thế giới. Ở Việt Nam, các ca khúc như "Hương", "Tình bạn diệu kỳ"... được ví là "nàng công chúa ngủ quên".

Trong ngành giải trí quốc tế, sleeper hit là khái niệm chỉ một bộ phim, ca khúc, trò chơi điện tử hoặc một số sản phẩm nghệ thuật ban đầu khi phát hành không được chú ý nhưng một thời gian sau lại nổi lên và thành công.

Tại Việt Nam, hiện tượng sleeper hit trong những năm trước đây không thiếu. Nhưng với năm 2021, bằng cơ duyên nào đó, lại quy tụ khá nhiều ca khúc được yêu thích một cách muộn màng như vậy.

Hương, Văn Mai Hương và sự bùng nổ khái niệm sleeper hit

Hương - sáng tác của Hứa Kim Tuyền và cũng là ca khúc chủ đề trong album cùng tên của Văn Mai Hương - là một sleeper hit đầy bất ngờ. Album đã được phát hành từ tháng 1. Nhưng phải tới tận tháng 9, tức là 8 tháng sau đó, ca khúc mới trở thành hiện tượng khi bản remix của hai producer trẻ Haozi và Rinv được chia sẻ.

Ca khúc Hương của Văn Mai Hương bất ngờ được nghe nhiều sau 8 tháng phát hành. Ảnh: Bá Ngọc.

Ca khúc nhanh chóng vào top thịnh hành, nằm trong top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Ê-kíp của Văn Mai Hương từng dự tính làm một dance version, nhưng bản remix này lại do Haozi và Rinv chủ động thực hiện, không liên quan đến ê-kíp của nữ ca sĩ.

Và phần drop bắt tai đã giúp ca khúc "ghi điểm".

Ca sĩ Văn Mai Hương chia sẻ: “Mọi người hay đùa tôi là chuyên gia sleeper hit. Tôi có khá nhiều ca khúc đã được phát hành, nhưng phải sau vài tháng thậm chí là cả năm mới được chú ý. Tôi cũng không thể lý giải điều này".

Văn Mai Hương cho biết nhiều nhà sản xuất trẻ có xin phép sử dụng ca khúc Hương để tự tập remix ở nhà. Haozi và Rinv là một trong số đó. Sau khi làm xong, hai nhà sản xuất trẻ đã gửi cho chủ nhân ca khúc nghe thử và góp ý.

"Bản remix thật sự thời thượng và hợp phong cách các bạn trẻ. Có lẽ vì vậy mà Hương phiên bản remix đã được đón nhận”, cô nói.

Trước Hương, Văn Mai Hương cũng sở hữu các sleeper hit như Cầu hôn, Ước mơ của mẹ. Cầu hôn được phát hành tháng 1/2019 nhưng đến tháng 6/2019 mới được nhiều người biết đến. Ước mơ của mẹ phát hành tháng 3/2020. Hơn một năm sau, khi Cara cover lại trong chương trình The Heroes, ca khúc mới gây được chú ý với khán giả, bởi tạo cảm xúc mạnh mẽ về tình gia đình.

Cũng nhờ The Heroes, một ca khúc khác cũng được đánh thức và trở thành hit là Real Love.

Đây vốn là bản song ca của Kimmese và JustaTee, được phát hành từ năm 2012. Sau gần 10 năm, Real Love được Khắc Hưng chọn để hát cùng Mỹ Anh trong vòng thi chủ đề R&B.

Giai điệu đẹp của bài hát cùng sự thể hiện ngọt ngào của bộ đôi Khắc Hưng - Mỹ Anh đã giúp Real Love vượt ra khỏi một tiết mục biểu diễn trên truyền hình, trở thành ca khúc có đời sống độc lập. Kéo theo đó, bản gốc Real Love của Kimmese và JustaTee cũng được tìm nghe lại, lượng view tăng đột biến.

Màn thể hiện của Khắc Hưng và Mỹ Anh tại The Heroes giúp Real Love (Kimmese ft. JustaTee) "sống dậy) sau 9 năm. Ảnh: BTC.

Điều gì làm nên sleeper hit?

Vài tháng trước, Vpop cũng chứng kiến cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Soobin với EP The Playah. Ba ca khúc nằm trong EP này đều được phát hành từ cuối năm 2020, với nhiều sự kỳ vọng từ Soobin và công ty, nhưng không đạt hiệu ứng như mong đợi.

Các MV Trò chơi, BlackJack và Tháng năm được đầu tư "khủng" với những bước quảng bá bài bản, nhưng chỉ được chú ý vài tuần đầu rồi nhanh chóng hạ nhiệt.

Giữa tháng 5, Soobin tung video dài hơn 10 phút, là phiên bản hát live 3 ca khúc trong EP The Playah, với phần hòa âm mới của SlimV. Video này được khán giả yêu thích, chia sẻ rộng rãi.

Đặc biệt, Tháng năm - ca khúc thứ ba trong EP The Playah - đã trở thành bản hit mới, nhanh chóng leo hạng trên các bảng xếp hạng nhạc số. Thành công này đã giúp Soobin củng cố tên tuổi sau thời gian dài loay hoay.

EP The Playah của Soobin gây chú ý trở lại nhờ video trình diễn dài 10 phút. Ảnh: Bá Ngọc.

Dù nổi tiếng muộn màng, các sleeper hit vẫn mang lại cảm giác vui sướng và tự hào cho chủ nhân không thua gì các bản hit thông thường. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, người sở hữu khá nhiều sleeper hit như Hương, Cầu hôn, Ước mơ của mẹ, Giữa đại lộ Đông Tây, Tình bạn diệu kỳ… cho biết anh thấy tự tin hơn nhờ những ca khúc bất ngờ "sống dậy" trên.

“Tôi vui vì các bài hát của mình được yêu thích, dù ở thời điểm nào. Không phải bài hát nào mới phát hành cũng trở thành hit, đôi khi cần thời gian và thời điểm thích hợp để tiếp cận khán giả. Các sleeper hit giúp tôi tự tin hơn trong việc thuyết phục ca sĩ tin tưởng vào định hướng âm nhạc của mình. Ca sĩ không nên quá áp lực về việc bài hát phải gây chú ý ngay lập tức, mà cũng có nhiều cách khác nhau để nó trở thành hit. Có nhiều ca khúc có thể ngay lập tức vào top trending, nhưng chưa chắc độ nhận diện với công chúng tốt bằng một sleeper hit”.

Những bản hit ngủ quên luôn cần có một biến số, một tác động để thức dậy. Thông thường, đó là những bản phối mới hợp gu khán giả.

Trong trường hợp của Giữa đại lộ Đông Tây (Uyên Linh - show Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân), Ước mơ của mẹ, Real Love… tác động khiến ca khúc được chú ý là việc được biểu diễn, giới thiệu lại trong các chương trình có lượng khán giả đông đảo.

Hồi đầu năm, các ca khúc như Tình bạn diệu kỳ (AMEE, Ricky Star, Lăng LD), Dễ đến dễ đi (Quang Hùng MasterD)… cũng trở thành các sleeper hit khi được người dùng mạng xã hội sử dụng rộng rãi, khiến ca khúc viral.

Tình bạn diệu kỳ của AMEE, Ricky Star và Lăng LD cũng là một sleeper hit. Ảnh: Phương Lâm.

Có nhiều lý do khác nhau, nhưng điểm chung của các sleeper hit là yếu tố may mắn. Đây là điều không thể phủ nhận. Đa phần sleeper hit đều là kết quả của những tác động ngẫu nhiên, gây bất ngờ với chính nghệ sĩ.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền nhận định: “Đúng là sleeper hit có yếu tố may mắn lớn. Nhưng để có được may mắn đó, đầu tiên bài hát vẫn phải hay đã. Phải luôn cẩn thận, chỉn chu và tận tâm với từng sản phẩm. Phải làm ra những bài hát tốt nhất có thể, truyền tải tối đa cảm xúc thì một lúc nào đó cộng hưởng với sự may mắn, ca khúc sẽ có cơ hội tạo tiếng vang”.