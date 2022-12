SK Group có thể bán vốn một số tập đoàn Việt Nam

Tập đoàn SK Group của Hàn Quốc đang xem xét bán một số khoản đầu tư của mình tại Việt Nam và Malaysia. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra.

Động thái này có thể xảy ra vào thời điểm các công ty lớn của Hàn Quốc đang tăng cường tích trữ tiền đồng thời hạn chế đầu tư trong bối cảnh kinh tế năm tới khá ảm đạm.

Tờ The Korea Economic Daily cho biết SK South East Asia Investment nắm giữ 6,1% cổ phần của tập đoàn Vingroup JSC, 9,5% cổ phần của Masan Group.

Ngoài ra, công ty này còn có 14,5% cổ phần của chuỗi bán lẻ Pharmacity, 54% cổ phần của công ty dược phẩm Imexpharm Corp., 16,3% cổ phần của nhà bán lẻ VinCommerce, 4,9% cổ phần của The CrownX Corp. Tại Malaysia, SK có một số cổ phần trong BigPay, một đơn vị fintech thuộc AirAsia Group.

Một quan chức SK cho biết không có quyết định cụ thể nào được đưa ra. Các chi tiết như công ty và quy mô cổ phần sẽ được xác định sau.

“SK không gặp khủng hoảng tài chính. Họ chỉ muốn đảm bảo nguồn vốn trước để chuẩn bị cho các điều kiện kinh tế ngày càng xấu đi" - The Korea Economic Daily dẫn lời một nguồn tin trong ngành ngân hàng.

Trong khi đó, DealStreetAsia dẫn ý kiến một lãnh đạo SK Group cho biết doanh nghiệp này không có ý định rút khỏi Việt Nam hay bất kỳ tài sản lớn nào. "Thay vào đó, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục đầu tư và hợp tác với các đối tác để phát triển tài sản của mình", đại diện này cho biết thêm.

Theo phát biểu của Chủ tịch SK Chey Tae-won cho biết tập đoàn này đang chuẩn bị cho những thay đổi mới. Ông Chey đã kêu gọi giám đốc điều hành của các chi nhánh của tập đoàn tích trữ tiền mặt để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, SK South East Asia Investment có trụ sở tại Singapore đã chĩa mũi nhọn sang đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau ở Đông Nam Á. Năm chi nhánh của SK Group - SK Inc., SK E&S Co., SK Hynix Inc., SK Telecom Co. và SK Innovation Co. - mỗi công ty đã rót 200 triệu USD vào phương tiện đầu tư với tổng số vốn đã thanh toán là 1 tỷ USD .

SK South East Asia Investment, hợp tác với quỹ hưu trí nhà nước của Hàn Quốc National Pension Service, đã chi tới 3.000 tỷ won ( 2,34 tỷ USD ) để mua cổ phần của 7 công ty Việt Nam và Malaysia.

Tháng trước, trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won cho biết sự sống còn hiện được ưu tiên hàng đầu so với lợi nhuận và hiệu quả quản lý. Vị này đồng thời thúc giục giám đốc điều hành các chi nhánh của tập đoàn tích trữ tiền mặt để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won kêu gọi nhân viên chuẩn bị cho suy thoái kinh tế.

Khoản vay ròng chưa thanh toán tại SK Inc., công ty mẹ của SK Group đã tăng vọt lên 10.870 tỷ won trên cơ sở hợp nhất vào cuối quý III từ mức 6.880 tỷ won vào cuối năm 2018.

Là một phần trong nỗ lực bảo đảm quỹ trên toàn tập đoàn, SK On Co.(chuyên sản xuất pin) đã huy động được 1.320 tỷ won bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại (RPS) cho Korea Investment Private Equity và các công ty cổ phần tư nhân (PEF) khác vào giữa tháng 12. SK E&S đã huy động được 1.380 tỷ won thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có thể hoàn lại (RCPS) trị giá 735 tỷ won tại Busan City Gas Co. và bán trụ sở chính với giá 633 tỷ won.

SK Group được cho là đã bảo đảm tới 4.000 tỷ won trong quỹ khẩn cấp cho đến nay trong năm nay.

Hiện, tập đoàn đầu tư mạnh vào các động cơ tăng trưởng trong tương lai, như chất bán dẫn, nguyên liệu thô và trí tuệ nhân tạo. Số tiền thu được từ việc bán cổ phần tại các công ty Việt Nam và Malaysia có thể được tái đầu tư vào các công ty đầy triển vọng ở Đông Nam Á, các nguồn tin cho biết.