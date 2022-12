'Situationship' - sự mập mờ có khiến bạn thất vọng?

Situationship có thể mang lại vài lợi ích ban đầu nhưng về lâu dài sẽ khiến bạn thất vọng, thậm chí hình thành những cảm xúc độc hại.

Situationship /ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃənʃɪp/ (danh từ): Mối quan hệ mập mờ

Định nghĩa:

Situationship được định nghĩa là một mối quan hệ mập mờ, không xác định, không có cam kết. Theo Verywell Mind, nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ không nghiêm túc, situationship chính là điều phù hợp vì nó không tiêu tốn quá nhiều năng lượng cảm xúc. Nhưng nếu bạn đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, sự mập mờ sẽ khiến bạn căng thẳng và có thể thất vọng.

Nói về mối quan hệ trên tình bạn nhưng chưa phải yêu, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình Harouni Lurie nhận định kiểu quan hệ này đang trở thành xu hướng vì về mặt văn hóa, kỳ vọng của chúng ta về các mối quan hệ đã thay đổi. Mọi người kết hôn muộn hơn trước, nhiều người cũng mong muốn khám phá các mối quan hệ không bị ràng buộc hay cam kết.

Situationship có thể mang lại vài lợi ích, nhưng chỉ là tạm thời. Kiểu quan hệ này có thể gây ra những tác động độc hại nếu một trong hai người muốn tiến xa hơn. Nhà tâm lý học Carla Manly nói rằng khi hai người không còn chung tiếng nói trong tình huống đó, sự tức giận, oán hận có thể nảy sinh theo thời gian và biểu hiện thông qua những hành vi, lời nói độc hại.

Ứng dụng của situationship trong tiếng Anh:

- I’m in a situationship because I am not single but I’m not in a relationship.

Dịch: Tôi đang ở trong một mối quan hệ mập mờ vì tôi không độc thân nhưng tôi cũng không có một mối quan hệ chính thức.

- I thought I was dating Derek but it turns out it's just a situationship.

Dịch: Tôi nghĩ tôi đang hẹn hò với Derek nhưng hóa ra chỉ là trong một mối quan hệ mập mờ.