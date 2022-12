Sinh viên tử vong gần 2 tháng nhưng trường không báo kết quả điều tra

Do không có thông tin liên quan vụ việc, sự lo lắng, hoảng loạn bắt đầu lan rộng khắp Đại học Princeton.

Nữ sinh tử vong gần 2 tháng nhưng cơ quan chức năng chưa đưa ra kết quả điều tra chính thức. Ảnh: New York Times.

Chiều 20/10, phó chủ tịch điều hành Đại học Princeton gửi email đến cộng đồng trường, thông báo Misrach Ewunetie (20 tuổi) được phát hiện tử vong trong khuôn viên trường. Gia đình phát hiện Ewunetie mất tích nên đã báo cơ quan chức năng tìm kiếm.

Scully Hall, bạn cùng phòng của Ewunetie, nói rằng lần cuối cô nhìn thấy bạn là vào 3h30 ngày 14/10. Gia đình Ewunetie thông tin thêm lần cuối điện thoại của nữ sinh hoạt động là khoảng 3h30 sáng 16/10. Định vị của điện thoại lúc đó không ở trong khuôn viên trường mà ở Penns Neck, một khu dân cư cách trường khoảng 3,2 km.

Lực lượng an ninh Đại học Princeton, cảnh sát địa phương, đội máy bay không người lái, thợ lặn và cảnh khuyển được cử đi tìm kiếm tung tích của nữ sinh. Kết quả, thi thể của Ewunetie được phát hiện sau sân quần vợt của Đại học Princeton, theo New York Times.

Gần 2 tháng sau cái chết của nữ sinh, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết quả điều tra, khám nghiệm tử thi. Để trấn an dư luận, văn phòng công tố nói rằng cơ quan chức năng không tìm thấy dấu hiệu thương tích rõ ràng và không có dấu hiệu đáng nghi về hành vi hành hung, tấn công. Những lời này ngụ ý Ewunetie đã tự sát hoặc là nạn nhân của một vụ tai nạn.

Những thông tin thiếu xác thực đã tạo ra làn sóng suy đoán trong cộng đồng sinh viên Đại học Princeton. Bạn cùng lớp của Ewunetie phẫn nộ vì vụ việc thiếu minh bạch một cách đáng ngờ.

Cộng đồng Đại học Princeton vẫn không ngừng lo lắng, nghi ngờ nên các nhà quản lý tiếp tục gửi mail trấn an, nhắc lại rằng cơ quan chức năng không tìm thấy bằng chứng cho thấy nữ sinh 20 tuổi bị sát hại. Trong thư, các quản lý cam kết sẽ thắt chặt an ninh xung quanh ký túc xá, bổ sung hệ thống chiếu sáng và lắp đặt thêm camera an ninh.

"Chúng tôi biết khuôn viên trường an toàn. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi muốn các bạn cảm thấy an toàn khi ở trường", các quản lý nhấn mạnh.

Thông điệp của nhà trường đưa ra khiến một số sinh viên, giảng viên cảm thấy khó hiểu. Faeven Mussie, đại diện hội sinh viên, nói rằng mọi lời nhà trường nói đều vô nghĩa vì nhà trường đưa ra kết luận mà không kèm bằng chứng điều tra pháp y liên quan.

"Chúng tôi không biết phải nghĩ gì, tin vào điều gì, thậm chí còn không biết chúng tôi có được an toàn khi sống ở trường hay không", Mussie chia sẻ, đồng thời nói thêm đáng lẽ ngay từ đầu các cơ quan chức năng nên nói luôn là họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một câu trả lời thẳng thắn, rõ ràng sẽ không khiến người khác phải chờ đợi trong vô vọng và lo lắng.