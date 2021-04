Sinh viên Trung Quốc chi 12.000 USD để tìm việc ở Phố Wall

Mong muốn xin thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn ở Phố Wall (Mỹ), nhiều sinh viên xứ tỷ dân chấp nhận bỏ ra hàng chục nghìn USD để nhờ cậy công ty tư vấn.

Đối với người trẻ ở xứ tỷ dân, tìm kiếm một suất thực tập hay làm việc tại các công ty, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng không hề đơn giản.

Theo Bloomberg, thị trường việc làm ở Trung Quốc đang chìm trong ảm đạm chưa từng thấy suốt nhiều thập kỷ, với con số kỷ lục 9,1 triệu sinh viên tốt nghiệp năm nay. Tỷ lệ cạnh tranh cũng gia tăng khi hàng loạt du học sinh đồng loạt về nước khi dịch Covid-19 kéo dài ở nhiều quốc gia.

Để có cơ hội thực tập và làm việc trong các doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc và Mỹ, hàng nghìn người trẻ quyết định tìm đến các công ty tư vấn. Ảnh: Financial Times.

Do đó, vài năm gần đây, các công ty tư vấn nghề nghiệp mọc lên như nấm, sở hữu đội ngũ chuyên gia trong ngành có khả năng mở ra cánh cửa sự nghiệp cho những sinh viên có khả năng chi trả.

Để giành cơ hội thực tập và làm việc tại các tập đoàn danh tiếng ở Phố Wall (bang New York, Mỹ) đúng nguyện vọng như Goldman Sachs Group Inc. hay Citigroup Inc., các công ty tư vấn nghề nghiệp lấy phí từ 12.000 USD trở lên.

Các chuyên gia sẽ vạch ra "lộ trình nội bộ" cho khách hàng trẻ bằng cách kết nối họ với nhân viên trong những công ty, doanh nghiệp trong ngành để lập chiến lược, tạo quan hệ, viết thư giới thiệu. Điều này giúp các ứng viên thành công tìm việc ở Thượng Hải (Trung Quốc), New York (Mỹ).

"Đảm bảo 100%"

DreambigCareer, công ty tư vấn có 8 năm kinh nghiệm hỗ trợ ở Thành Đô (Trung Quốc), tiếp nhận 4.000 khách hàng vào năm 2020, tăng gấp 4 lần trong vòng 4 năm qua.

Joseph Guo, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty, cho biết DreambigCareer thu hút hơn 3.000 nhân viên ngân hàng và chuyên gia tài chính từ các tập đoàn toàn cầu tham gia tư vấn.

Ông tiết lộ một chương trình có tên Blackbelt nhận được nhiều quan tâm từ sinh viên năm 1 và 2 nhờ giúp họ có cơ hội thực tập từ những năm đầu đại học. Hiện nay, công ty cung cấp hơn 100 giờ đào tạo, phân bổ 4-5 cố vấn viên cho mỗi khách hàng trẻ.

Người trẻ chấp nhận bỏ ra khoản tiền hàng nghìn, chục nghìn USD để có công việc như ý nhờ "lộ trình nội bộ" mà các công ty tư vấn đề ra. Ảnh: Getty.

Giám đốc Guo nói với Bloomberg rằng phí dịch vụ tại công ty tư vấn ông làm chủ dao động từ vài trăm USD tới hơn 10.000 USD , thấp hơn mặt bằng chung trong ngành.

"Dịch vụ này không gia tăng sự bất công mà tạo cơ hội cho sinh viên Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng nước ngoài", ông Guo nhấn mạnh. Kể từ khi thành lập, công ty đã giúp khách hàng trẻ nhận được hơn 6.000 lời mời từ các doanh nghiệp tài chính tên tuổi.

Joseph Guo cho biết thông tin cá nhân và nghiệp vụ của các cố vấn viên đều được "đảm bảo 100%", song có thể không được cập nhật công khai. Dù đa số được doanh nghiệp đồng ý cho làm tư vấn, Guo không loại trừ khả năng một số cố vấn giữ bí mật với công ty của họ.

Nhiều người cũng yêu cầu giấu tên, không tiếp nhận sinh viên đang tìm kiếm vị trí thực tập hoặc nhân viên tại công ty họ làm việc để tránh xung đột lợi ích.

Theo Bloomberg, sinh viên và một vài người trong ngành đề cao công ty tư vấn Wall Street Tequilla nhờ có tỷ lệ thành công cao, dù mức phí đắt đỏ. Trên tài khoản WeChat chính thức, công ty này quảng cáo đã thành công giúp đỡ 3.000 sinh viên kiếm được việc làm có mức lương trên 1 triệu yuan (khoảng 152.680 USD ) suốt 7 năm qua.

Không có tính xác thực

Tuy nhiên, Bloomberg cho biết các doanh nghiệp được đề cập trong quảng cáo của các công ty tư vấn đều phủ nhận có mối liên hệ với họ.

Đại diện Citic Securities trả lời trong một tuyên bố: "Nguồn đăng tải thông tin tuyển dụng duy nhất là trên website nghề nghiệp chính thức của chúng tôi. Tất cả ứng viên đều được đối xử công bằng, dựa trên khả năng của họ".

Người phát ngôn từ Goldman Sachs Group Inc. và Citigroup Inc. cũng khẳng định không có bất kỳ quan hệ gì với các công ty tư vấn này.

Một số thanh niên từ chối sử dụng dịch vụ môi giới dưới hình thức tư vấn vì "quá đắt đỏ, không hiệu quả lâu dài". Ảnh: New York Times.

Một chuyên viên từ công ty Accenture nói rằng người này nhiều lần được các công ty tư vấn mời chào qua LinkedIn, đưa ra mức giá 1.500 USD cho mỗi lá thư giới thiệu thực tập.

Isabel Xu (24 tuổi), sinh viên tốt nghiệp ĐH Johns Hopkins (bang Maryland, Mỹ), là một trong những ứng viên may mắn được nhận vào vị trí thực tập sinh tại công ty môi giới hàng đầu Trung Quốc năm 2020.

Cô cho biết mình không tìm đến sự trợ giúp từ các công ty tư vấn nghề nghiệp vì "chúng quá đắt đỏ".

"Được làm quen với các chuyên gia tài chính, nhân viên ngân hàng từ sớm và mời vào làm việc qua quan hệ nội bộ là lợi thế rất lớn, nhưng tôi nghĩ nó không phải tuyệt đối. Kỹ năng mới là thứ giúp người trẻ vững chân trong sự nghiệp", Xu chia sẻ.