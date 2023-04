Sinh viên ở Trung Quốc kiếm 12.000 USD trong 2 tháng nhờ giặt giày

Ba trường công bố địa điểm tổ chức bài thi của Bộ Công an

0

ĐH An ninh Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Chính trị Công an Nhân dân là các trường đã thông báo thời gian, địa điểm tổ chức bài thi của Bộ Công an.