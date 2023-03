Sinh viên Mỹ tiệc tùng, thác loạn trong kỳ nghỉ xuân

Kỳ nghỉ xuân ở Mỹ đang diễn ra sôi nổi theo đúng nghĩa đen. Sinh viên đại học trên khắp đất nước này đổ xô đến tiểu bang Florida để sẵn sàng xả hơi sau 3 năm bị cầm chân bởi dịch bệnh, theo The New York Post.

Dọc bờ biển Fort Lauderdale, nhiều người trẻ khoe dáng trong khi tiêu thụ lượng lớn đồ uống có cồn dưới ánh nắng mặt trời. Không ít diện đồ in dòng chữ táo bạo, nổi bật, thể hiện cá tính của người mặc.

Cư dân ở New Smyrna Beach, phía nam Daytona, gần đây tiết lộ rằng họ kinh hãi khi đám đông tiệc tùng đổ xô vào khu vực của mình trong kỳ nghỉ năm 2022. Mùa tiệc tùng trong kỳ nghỉ xuân dự kiến ​​​​kéo dài sang tháng tới.

Alice Muskey, chủ sở hữu của Treats on the Beach, nói với Fox 35: “Tôi đã ở đây trong kỳ nghỉ xuân 20 năm nay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng hoang dã đến như vậy”.

Tại bãi biển New Smyrna Beach, cảnh sát đã áp đặt giờ giới nghiêm 23h đối với thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống. Những người vui chơi cũng có thể trông thấy sự xuất hiện của lực lượng an ninh mạnh mẽ hơn trước dịch.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.