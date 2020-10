Sinh viên Mỹ phải trả hơn 58.000 USD để học trực tuyến

Do ảnh hưởng của Covid-19, Barnard College giảm 10% học phí cho sinh viên, tương đương 1.698 USD . Vì thế, sinh viên trường cần đóng 57.479 USD cho kỳ học mùa thu và mùa xuân. Kỳ học online của trường bắt đầu từ ngày 14/8. Ảnh: The Times of Israel.