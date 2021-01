Sinh viên lên mạng nhờ hướng dẫn cách về nhà đón Tết

Trước tình hình dịch Covid-19, nhiều sinh viên ở vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh lo lắng và mong muốn được về quê sớm, dù vướng lịch thi, lịch thực tập.

Ngay khi biết thông tin TP Chí Linh, Hải Dương, phải phong tỏa vì dịch Covid-19, Nhật Mai, sinh viên năm 3, ĐH Ngoại thương, lên mạng xã hội, đăng bài để nhờ mọi người tư vấn cách về quê ăn Tết an toàn.

"Ban đầu, em lo lắng vì bố mẹ đều ở trong vùng dịch. Nhưng khi thấy công tác chống dịch tốt, mọi người đều có ý thức, em thấy yên tâm hơn. Đây là lần đầu tiên quê em bị phong tỏa nên em muốn xin kinh nghiệm của những người khác để tìm cách về quê an toàn", Nhật Mai chia sẻ.

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội phòng dịch Covid-19 trong năm 2020. Ảnh: Duy Hiệu.

Tìm cách về quê trong dịch

Nhật Mai tâm sự em muốn về quê vì với em, Tết không phải chỉ là không khí đón năm mới hay những màn bắn pháo hoa rực rỡ. Ý nghĩa quan trọng nhất của Tết cổ truyền là người nhà ngồi lại bên nhau, cùng trải qua khoảnh khắc giao thừa.

Nữ sinh cũng tin tưởng dù đi về vùng dịch, nếu em và gia đình chỉ ở yên trong nhà đón Tết, dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi.

Vì thế, khi ĐH Ngoại thương thông báo cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Nhật Mai ngay lập tức ở yên trong nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác để tránh bị lây nhiễm hoặc trở thành nguồn lây nhiễm virus cho người khác.

Sau khi tham khảo ý kiến của cộng đồng mạng, em xác định phương án khả thi nhất để có thể đón Tết ở quê là tự chạy xe máy.

"Em sẽ đi xe đến trạm kiểm soát, thực hiện các quy trình phòng, chống dịch, khai báo y tế với địa phương. Em dự định khởi hành càng sớm càng tốt để phòng khi tình hình dịch ở Hà Nội không may phức tạp hơn, lúc đó sẽ bất lợi cho sinh viên tỉnh lẻ", nữ sinh năm 3 nói.

Nhật Mai nói thêm một số bạn bè của em ở Chí Linh (Hải Dương) và Quảng Ninh cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự và loay hoay tìm cách về quê đón Tết.

Không chỉ Nhật Mai, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, trên mạng xã hội, nhiều sinh viên ở các tỉnh vùng dịch như Hải Dương và Quảng Ninh đã bình luận mong muốn được về quê đón năm mới.

Ngô Thảo, sinh viên ĐH Tài chính Quản trị Kinh doanh (Hưng Yên), cho biết nhà em ở sát với ổ dịch Kinh Môn. Tuy nhà trường đã có thông báo nghỉ, em vẫn chưa thể về quê.

Thảo hy vọng tình hình dịch sớm ổn định để về quê cùng gia đình đón Tết cổ truyền.

Đinh Văn Hải, sinh viên năm cuối ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 3, đang thực tập ở Hà Nội, cũng mong muốn về quê sớm nhưng do lịch thực tập nên không thể về.

"Do đơn vị thực tập chưa cho nghỉ, nếu về quê bây giờ, quá trình thực tập sẽ chịu ảnh hưởng" - Hải nói.

Nam sinh quê ở Hải Dương - khu vực đang chịu phong tỏa vì Covid-19, cho biết, nếu tình hình ở Hà Nội ổn, em tự chạy xe máy về Hải Dương rồi ở lại đến khi hết lệnh phong tỏa.

Hiện tại, một số nhà xe chạy từ Hà Nội về Hải Dương và Quảng Ninh đã dừng chở khách. Hương Lan, sinh viên HV Tài chính, đã về quê sớm từ hôm qua vì lo sợ nếu về trễ hơn việc thuê xe di chuyển sẽ gặp khó khăn.

Cùng lo lắng với Lan, An An - sinh viên năm nhất, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - đã bắt xe về quê Hải Dương gấp trong hôm qua. Tuy nhiên, An lo không thể lên lại trường để thi đúng hạn nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn.

ĐH Kinh tế quốc dân yêu cầu ký túc xá chuẩn bị phương án và điều kiện phục vụ sinh viên vùng dịch ở lại ăn Tết trong trường hợp không về được quê. Ảnh: NEU.

Chấp nhận ở lại Hà Nội nếu tình hình không tốt

Dù mong muốn được đón Tết cạnh người thân, Nhật Mai và Văn Hải cũng không cố gắng về quê bằng mọi giá.

Với Nhật Mai, ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh trong dịch Covid-19. Nếu tình hình dịch ở Hà Nội diễn biến xấu, nữ sinh chấp nhận ở lại Hà Nội đón Tết.

Tương tự, nếu không may, dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hải sẽ đón Tết xa gia đình.

Thực tế, sau khi Covid-19 bùng phát trở lại trong cộng đồng, nhiều trường đã lên phương án để đảm bảo chỗ ở cho sinh viên vùng dịch nếu các em không thể về quê.

Ngay trong ngày 28/1, ĐH Kinh tế quốc dân đã họp khẩn, chỉ đạo ký túc xá chuẩn bị các phương án và điều kiện phục vụ sinh viên vùng dịch ở lại ăn Tết trong trường hợp không về được quê.

Trong thông báo gửi sinh viên về việc cho nghỉ Tết sớm, ĐH Hải Phòng cũng yêu cầu Trung tâm Phục vụ và Nội trú chuẩn bị chỗ ở, các điều kiện đảm bảo cho sinh viên hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh ở ký túc xá.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đề nghị trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như không hoặc hạn chế đi lại các vùng có dịch, hạn chế tụ tập đông người, khuyến khích đón Tết, vui xuân tại gia đình.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhiều đại học ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán sớm hoặc chuyển sang dạy học online để đảm bảo an toàn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.