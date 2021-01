Sinh viên học cách xây thương hiệu biểu tượng cùng Nestlé Milo

Trong buổi huấn luyện “Road to an iconic brand”, sinh viên có cơ hội lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm thực tế từ đại diện thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam.

Đối với mọi doanh nghiệp, thương hiệu (branding) là một trong những khía cạnh quan trọng hàng đầu, giúp sản phẩm, dịch vụ công ty đến gần hơn, chiếm trọn tình cảm của khách hàng cũng như níu giữ họ gắn bó, đồng hành lâu dài. Tuy nhiên, giữa hàng triệu thương hiệu đã phát triển và đang hình thành trên toàn cầu, làm thế nào để một thương hiệu có thể tồn tại thành công, giữ vị thế nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh?

Câu trả lời này đã được giải đáp trong buổi huấn luyện chuyên sâu “Road to an iconic brand” tại Đại học Ngoại thương TP.HCM tối 22/1, do EHub - Cộng đồng Khởi nghiệp trẻ FTU2 phối hợp nhãn hàng Nestlé Milo tổ chức. Buổi huấn luyện đã mang đến những kiến thức hữu ích từ việc phát triển thương hiệu Milo - nhãn hàng quen thuộc với thị trường Việt Nam, case study thành công trên thế giới.

Thêm vào đó, sinh viên còn được lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm thực tế từ 2 chuyên gia có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thương hiệu, đó là ông Ali Abbas - Giám đốc ngành hàng Milo và sữa, bà Lê Bùi Thi Mai Uyên - Quản lý cấp cao ngành hàng Milo, Công ty Nestlé Việt Nam.

Bản sắc thương hiệu mang tính biểu tượng

Khi lên mạng tra cứu “Thương hiệu là gì” trên Google, bạn sẽ nhận về hơn 10.000 triệu câu trả lời được trả ra với nhiều đáp án đa dạng. Theo chia sẻ của bà Uyên Lê, với tiêu chuẩn của Nestlé, thương hiệu là tổng hoà của nhiều yếu tố như kỳ vọng, ký ức, tương tác, mối quan hệ, trải nghiệm của khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu đó. Thương hiệu cần sớm xác định mục tiêu và giá trị cốt lõi của mình, bởi đây là nền móng vững chắc để tạo ra một thương hiệu mạnh, in sâu vào tâm trí và trái tim của công chúng.

Ông Ali Abbas và bà Uyên Lê chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương hiệu trong nước lẫn quốc tế.

Lấy ví dụ như Nestlé - tập đoàn thực phẩm, đồ uống dinh dưỡng của Thụy Sĩ có bề dày hơn 150 năm hoạt động - đã sớm thiết lập mục tiêu tối ưu hóa vai trò của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân hôm nay và những thế hệ mai sau. Với mục tiêu tổng quát này, tập đoàn đã phát triển nhiều lĩnh vực mang lại lợi ích kinh doanh phù hợp với lợi ích của xã hội, bao gồm: Giúp cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn; đóng góp phát triển các cộng đồng thịnh vượng và vững mạnh; quản lý tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

Trong khi đó, Nestlé Milo đồng hành cùng tuổi trẻ học đường trong suốt 25 năm với sứ mệnh nuôi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ em Việt Nam năng động và khỏe mạnh thông qua thể thao. Thương hiệu này truyền tải thông điệp thể thao là người thầy tuyệt vời, giúp trẻ tích lũy những bài học đáng quý về sự tự tin, bền bỉ và quyết tâm.

Mặc dù vậy, mục tiêu và giá trị là chưa đủ. Để trở thành một thương hiệu lớn, mẫu mực và mang tính biểu tượng, thương hiệu cần sở hữu bản sắc (brand essence) với những tiêu chí như xác định nhóm khách hàng mục tiêu, hệ thống nhận diện, các thuộc tính đặc trưng, đóng góp những giá trị riêng biệt…

“Bản sắc thương hiệu cũng giống như giống DNA của con người, được xem là linh hồn quyết định sự khác biệt. Nếu có bản sắc độc đáo và cuốn hút, thương hiệu sẽ xây dựng được mối quan hệ mật thiết với khách hàng, từ đó giúp người dùng ham muốn sử dụng, trải nghiệm sản phẩm. Thay vì chỉ thực hiện những giao dịch đơn thuần, thương hiệu có bản sắc sẽ được khách hàng tin tưởng, gắn kết như người thân và trở thành ‘iconic brand’. Đó là hành trình từ ‘buy me’ sang ‘why me’”, bà Uyên Lê chia sẻ.

Sinh viên và các chuyên gia tìm hiểu lĩnh vực phát triển thương hiệu song hành cùng trải nghiệm người tiêu dùng.

Thương hiệu lớn hội tụ sự tôn trọng và tình yêu

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales và marketing, ông Ali Abbas - Giám đốc ngành hàng Milo và sữa tại Nestlé Việt Nam - đi sâu về những cách thức đưa một trademark (thương hiệu) trở thành lovemark (thương hiệu được người tiêu dùng yêu mến).

Ông chia sẻ với sinh viên: “Một lovemark cần hội tụ cả sự tôn trọng lớn và tình yêu sâu sắc từ phía khách hàng. Để xây dựng được lovemark, thương hiệu phải có những đặc tính mạnh mẽ, đủ để trở thành biểu tượng, giúp khách hàng nhận diện và ghi nhớ bền bỉ. Thương hiệu cũng cần xây dựng được mối quan hệ bền vững lâu dài, khơi gợi được cảm xúc, tình cảm và niềm tin”.

Ngoài ra, một lovemark cần có những sản phẩm, dịch vụ nổi trội từ thiết kế đến chất lượng, có câu chuyện kết nối đến trái tim người dùng, có ý tưởng vững chắc xuyên suốt làm nền tảng cơ bản, đồng thời có đội ngũ xây dựng thương hiệu tâm huyết và không ngừng sáng tạo, đổi mới.

Buổi huấn luyện cho sinh viên có cơ hội tương tác trực tiếp với các nhà quản lý thương hiệu.

Buổi huấn luyện còn được mở rộng bằng những case study cụ thể về các thương hiệu thành công trên thế giới, đan cài khéo léo mini game kiến thức hấp dẫn, những câu hỏi phân tích ví dụ thực tế, tạo diễn đàn cho các bạn trẻ thể hiện suy nghĩ và cảm nhận, từ đó đúc rút ra nhiều bài học bổ ích.

Bạn Bùi Thị Diễm My (sinh viên năm 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Ngoại thương) chia sẻ: “Nhờ buổi huấn luyện này, mình có thể liên kết kiến thức được học tại trường lớp với các trường hợp thực tiễn của doanh nghiệp. Thương hiệu không chỉ là câu chuyện trên thương trường, mà còn có thể ứng dụng vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình cho sinh viên tiếp cận gần hơn với các công ty lớn, bởi ai cũng mong muốn có thể hiểu rõ hơn các tiêu chuẩn để ứng tuyển vào doanh nghiệp, mở ra cơ hội nghề nghiệp trong tương lai”.

Bạn Diễm My mong muốn có thêm nhiều chương trình tương tác với các doanh nghiệp cho sinh viên.

Chia sẻ lý do quyết định phối hợp tổ chức huấn luyện chuyên sâu cho các trường đại học tại Việt Nam, ông Ali Abbas cho biết đây là sáng kiến hoàn toàn mới của nhãn hàng Milo trong năm 2021. Buổi huấn luyện “Road to an iconic brand” là sự kiện đầu tiên mở màn cho chuỗi hoạt động này.

“Tại Nestlé, chúng tôi có những thương hiệu được định giá hàng tỷ USD trên thế giới. Milo cũng là một trong những thương hiệu mang tính biểu tượng, đạt nhiều thành công tại Việt Nam. Milo Việt Nam đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế và địa phương về tiếp thị. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng mình có thể chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên, cho các bạn trẻ ví dụ thực tế về cách xây dựng một thương hiệu mẫu mực. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiều hoạt động tại các trường đại học để tài trợ cho cộng đồng sinh viên”, ông khẳng định.

Các chương trình huấn luyện chuyên sâu hướng đến sinh viên là sáng kiến mới của nhãn hàng Milo trong năm 2021.

Tại Nestlé nói chung và Nestlé Việt Nam nói riêng, những người trẻ tuổi luôn được trao nhiều cơ hội như học việc, thực tập và việc làm toàn thời gian. Sau 25 năm hình thành và phát triển, công ty đã nhiều lần tăng vốn và đạt tổng số vốn đầu tư hơn 600 triệu USD , đồng thời tạo ra 2.300 việc làm trực tiếp, 10.000 việc làm gián tiếp trong toàn bộ chuỗi giá trị. Công ty liên tục vào top 10 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam trong nhiều năm.

“Những người trẻ đóng vai trò quan trọng đối với nguồn nhân lực trong mọi tổ chức. Họ thúc đẩy sự thay đổi bằng cách giúp Nestlé luôn năng động và cạnh tranh. Chúng tôi tin rằng cộng đồng phát triển mạnh mẽ khi mọi người có cơ hội phát triển kỹ năng và tích lũy nhiều trải nghiệm đáng giá”, ông Ali Abbas khẳng định công ty sẽ tiếp tục đồng hành, tổ chức và tài trợ thêm nhiều hoạt động phát triển kiến thức, kỹ năng toàn diện cho sinh viên Việt Nam trong tương lai.