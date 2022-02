Sinh viên BUV trúng tuyển vào tập đoàn tư vấn chiến lược toàn cầu

Tích lũy kinh nghiệm từ các kỳ thực tập và cuộc thi, Đỗ Đức Mạnh - sinh viên năm 3 ngành Quản trị marketing BUV - có công việc thực tập với mức lương mơ ước.

Vượt qua nhiều ứng viên, Đức Mạnh được trao cơ hội làm việc tại Boston Consulting Group (BCG) - công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới với mức lương khởi điểm nghìn USD. “May mắn không tự nhiên tới. Đó là kết quả của một hành trình dài tôi không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân”, Mạnh chia sẻ.

Trưởng thành từ các kỳ thực tập

Đối với Mạnh, kinh nghiệm từ quá trình thực tập là chìa khóa để cậu sinh viên ngành marketing có được các kỹ năng nhà tuyển dụng tìm kiếm. Mạnh đi thực tập từ năm nhất đại học và không ngại thử sức ở đa dạng lĩnh vực, từ tổ chức sự kiện tới tiếp thị kỹ thuật số. Chương trình học xen kẽ 3 tháng học, 3 tháng thực tập tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) giúp các sinh viên như Mạnh sớm tích lũy kinh nghiệm thực tế, từ đó tự tin nắm bắt cơ hội tiềm năng.

Tại BUV, phòng Phát triển và Hướng nghiệp sinh viên (SE) không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác tới hơn 400 doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế, cung cấp hơn 2.000 cơ hội thực tập và làm việc chính thức cho sinh viên thuộc tất cả khối ngành đào tạo của trường năm 2021.

“Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện của Alibaba trong kỳ thực tập năm nhất, tôi đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam tối ưu hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử của công ty công nghệ này. Đây cũng là công việc đầu tiên giúp tôi hình thành kỹ năng tư vấn chiến lược và được đánh giá cao khi ứng tuyển BCG”, Mạnh cho biết.

Đức Mạnh là quán quân học bổng President năm 2019 và đang theo học ngành Quản trị marketing tại BUV.

Bên cạnh cơ hội thực tập, sinh viên BUV còn nhận được những hỗ trợ cần thiết trong quá trình tìm kiếm công việc tới khi hoàn thành kỳ thực tập. Nhờ sự kết nối từ phòng SE, Mạnh có cơ hội lắng nghe tư vấn từ một cựu sinh viên BUV đang giữ vị trí brand manager (quản lý thương hiệu) của một thương hiệu đồ uống quốc tế. Từ đó, cậu có thêm hiểu biết về thị trường lao động và sự tự tin cần thiết để chinh phục các vị trí thực tập sau này.

Làm việc tại BCG đòi hỏi ứng viên sử dụng thành thạo Excel, đặc biệt là các hàm tài chính phức tạp. Vì vậy, sinh viên khối ngành tài chính - ngân hàng sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn hơn. Nhưng điều đó không khiến cựu quán quân học bổng President của BUV nản chí. Mạnh bày tỏ quyết tâm với nhà tuyển dụng trong vòng phỏng vấn.

“Tôi chia sẻ thành thật về các kỹ năng không phải thế mạnh, nhưng đồng thời khẳng định rằng bản thân luôn sẵn sàng học hỏi. Nếu được công ty cho cơ hội, trong khoảng thời gian bao lâu, tôi nhất định sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn công ty kỳ vọng”, Mạnh nói.

Tích cực tham gia các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa

Không ngừng trải nghiệm cuộc thi và hoạt động ngoại khóa tại BUV, Mạnh thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như cây viết chủ lực chuyên mục Lifestyle của The Little UK - tạp chí song ngữ do sinh viên BUV trực tiếp sản xuất, Chủ tịch BUV Dance Club nhiệm kỳ 2020-2021, thành viên ban tổ chức Z-Marketer 2021 - cuộc thi marketing hoàn toàn bằng tiếng Anh do sinh viên BUV đăng cai. Nhờ đó, Mạnh không chỉ có được sự dạn dĩ, năng động, mà còn tự khai phá ra nhiều tiềm năng của bản thân.

Đức Mạnh và các thành viên BUV Dance Club.

Không dừng lại ở các hoạt động trong trường, Mạnh tiếp tục thử thách bản thân trong nhiều cuộc thi lớn, mang về những thành tích ấn tượng: Top 10 chung cuộc Vietnam Business Case Competition 2021, á quân NielsenIQ Case Competition 2021. Đây là các cuộc thi quy tụ nhiều ứng viên tài năng với đề bài được xây dựng dựa trên tình huống thực tế của doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên không chỉ thu được kiến thức bổ ích, mà còn có cơ hội trở thành thực tập sinh trong các tập đoàn danh tiếng.

Đức Mạnh trong buổi lễ trao tặng danh hiệu “Academic Merit and Contribution Award” cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc đóng góp tích cực vào hoạt động của nhà trường.

Thời điểm dịch bùng phát, khoảng thời gian dài giãn cách xã hội khiến Mạnh có ít cơ hội tham gia hoạt động ngoại khóa. Không chấp nhận để bản thân chững lại quá lâu, Mạnh chuyển hướng sang các dự án trực tuyến.

Tận dụng kiến thức marketing, Mạnh nghiên cứu thuật toán của TikTok và triển khai xây dựng kênh riêng. Sau khi tối ưu, kênh TikTok của Mạnh với 4 video lúc bấy giờ tăng hơn 10.000 người theo dõi trong 7 ngày. Ngoài ra, cậu cũng nhận được lời mời hợp tác từ nhiều bên là ban tổ chức cuộc thi học thuật hoặc các đơn vị giảng dạy tiếng Anh.

“Đừng ngại thử và trải nghiệm thật nhiều khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bởi từng kinh nghiệm nhỏ nhất đều là viên gạch trên con đường dẫn bạn tới vị trí mơ ước”, Mạnh nhắn nhủ các bạn sinh viên.