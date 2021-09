Sinh viên bị đuổi khỏi lớp học online vì nhờ thầy giảng lại bài?

Giảng viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM giải trình sinh viên bị đuổi ra khỏi lớp học online vì không tập trung. Nhà trường đang xác minh cụ thể bối cảnh sự việc để xử lý.

Chiều 17/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại buổi học online được cho là của một khoa thuộc ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Trong video, giảng viên đã có những phát ngôn và hành động gây tranh cãi.

Cụ thể, khi một sinh viên báo “Dạ bên em mưa to quá, em nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không ạ?”, giảng viên trả lời: “Rồi, vậy để tôi cho em ra khỏi lớp luôn, khỏi học luôn ha. Tên gì đây?”.

Sau khi sinh viên nêu rõ tên của mình, giảng viên nói thêm: “Mưa to quá học để làm gì? Đi ngủ đi ha. Cái việc to hay không, anh phải tự lấy cái tai nghe anh để vô, chứ mắc mớ gì cái chuyện mưa to tôi phải giảng cho anh nhiều lần”.

Dù sinh viên đã phản hồi lại “em gắn tai nghe vô mà nghe cũng không rõ mấy luôn ạ”, giảng viên vẫn quyết định cho sinh viên này ra khỏi buổi học và nói: “Vậy làm sao mà học ha, nghỉ buổi học hôm nay đi”.

Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là các diễn đàn sinh viên. Nhiều ý kiến chỉ trích thầy giáo khắt khe, không thông cảm cho sinh viên đang gặp khó khăn vì học online trong hoàn cảnh mưa to.

“Sinh viên xin phép thầy giảng lại bài với lý do rất chính đáng trong tình hình hiện tại là mưa. Bão lũ và mưa đang diễn ra ở các tỉnh miền Trung. Bạn ấy xin thầy giảng lại vì mưa quá lớn, nhưng người thầy lại đuổi ra khỏi lớp học liệu có đúng? Thầy có thể giảng lại hoặc từ chối vì cho rằng ảnh hưởng những sinh viên khác. Nhưng đằng này thầy lại 'kick' ra?”, trích ý kiến của một sinh viên khi chia sẻ video.

Ngoài những bình luận bức xúc về cách làm của giảng viên, một số ý kiến khuyên người xem không nên vội đánh giá thầy giáo vì clip đã được cắt ngắn, không rõ cụ thể buổi học như thế nào.

Giảng viên tra tên sinh viên để đuổi ra khỏi lớp học online sau khi sinh viên nhờ giảng lại.

Trao đổi với Zing tối 17/9, PGS Nguyễn Trường Thịnh, phụ trách ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho biết sáng 17/9, nhà trường đã nhận được thông tin phản ánh về đoạn video lan truyền trên mạng và đã đề nghị các đơn vị liên quan là Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Thanh tra giáo dục, Khoa Điện - Điện tử, tìm hiểu, xác minh.

Sau đó, khoa Điện - Điện tử xác nhận đoạn video trên liên quan một lớp của khoa này. Tuy nhiên, video được lan truyền chỉ có một đoạn rất ngắn, khoa chưa xác định được thời gian xảy ra và nội dung toàn bộ buổi học.

PGS Thịnh cho hay Khoa Điện - Điện tử có báo cáo rằng do không kiềm chế được cảm xúc nên giảng viên này có hành động và lời nói chưa đúng mực. Sau đó, giảng viên đã cho sinh viên vào lớp trở lại. Nhà trường sẽ làm việc trực tiếp với giảng viên và sinh viên để xác minh lại chi tiết này.

PGS Thịnh cho hay vì chưa tìm hiểu cụ thể toàn bộ nội dung buổi học online này, nhà trường chưa thể đánh giá được toàn bộ bối cảnh sự việc. Giảng viên giải trình hành động cho sinh viên ra khỏi lớp nhằm mục đích nhắc nhở mọi người tập trung hơn và đây đã là quy ước của người dạy với lớp.

"Nhà trường nhận thấy sự việc này gây ảnh hưởng đến tâm lý người học, khiến sinh viên đang học online ức chế và uy tín của nhà trường. Tôi đã đề nghị các đơn vị trên tiếp tục làm rõ vấn đề, lắng nghe ý kiến của chính sinh viên bị đuổi ra khỏi lớp, đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng trên cơ sở bảo vệ lợi ích, trách nhiệm của sinh viên và giảng viên", người phụ trách nhà trường nói.