Phụ nữ sinh thường có chất lượng tình dục ngang phụ nữ sinh mổ

Việc sinh con không tác động tiêu cực tới đời sống tình dục của phụ nữ dù họ sinh tự nhiên hay sinh mổ.

Nhiều thai phụ chọn sinh mổ vì lo ngại việc sinh tự nhiên sẽ làm giảm chất lượng đời sống chăn gối trong tương lai. Một số nghiên cứu trước đây từng chỉ ra rằng sinh mổ hầu như không hơn hay kém sinh thường trong việc tác động tới hoạt động phòng the. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ theo dõi các sản phụ trong vòng 6 tháng sau khi họ sinh con.

“Tỷ lệ phụ nữ sinh mổ đã tăng trong vòng 20 năm qua xuất phát từ nhiều lý do. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là một số người cho rằng sinh mổ sẽ giúp phụ nữ duy trì đời sống tình dục hiệu quả hơn so với sinh mổ do nó giảm nguy cơ rách và giữ nguyên hình dạng âm đạo”, Florence Martin, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ chuyên ngành dịch tễ học của trường Y khoa Bristol tại Anh, phát biểu.

Florence và các đồng nghiệp ở Anh và Thụy Điển đã theo dõi hàng nghìn bà mẹ của hơn 14.000 trẻ em chào đời trong khoảng thời gian từ tháng 4/1991 đến tháng 12/1992. Quá trình theo dõi của họ kéo dài tối đa tới 18 tháng, theo Healthday.

Khá nhiều thai phụ chọn sinh mổ vì họ nghĩ rằng sinh tự nhiên sẽ làm giảm chất lượng đời sống tình dục vợ chồng. Ảnh: todaysparent.com.

Kết quả cho thấy những bà mẹ sinh mổ và sinh thường đều có cảm giác giống nhau, tần suất quan hệ tình dục của họ cũng không khác biệt.

“Nghiên cứu của chúng tôi giúp các bà mẹ tương lai, cũng như những phụ nữ đã sinh con, có thông tin quan trọng. Sinh mổ và sinh thường không dẫn tới khác biệt nào trong cảm nhận tình dục hay tần suất quan hệ ở bất kỳ giai đoạn nào trong đời”, Florence Martin viết trong thông cáo báo chí.

Một điểm đáng lưu ý khác là trong vòng 11 năm từ khi sinh con, nguy cơ đau ở âm đạo khi quan hệ tình dục ở phụ nữ sinh mổ sẽ cao hơn so với phụ nữ sinh thường. Nhóm nghiên cứu không kết luận việc sinh mổ gây nên cơn đau.

“Thực tế đó cho thấy sinh mổ không có tác dụng bảo vệ đời sống tình dục như nhiều người từng nghĩ, vì tỷ lệ phụ nữ sinh mổ cảm thấy đau khi quan hệ tình dục trong vòng 11 năm sau khi sinh cao hơn so với phụ nữ sinh tự nhiên”, Florence nhấn mạnh.