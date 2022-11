Sinh nhật lần thứ 48 của Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio đón sinh nhật thứ 48 trong một bữa tiệc tại Beverly Hills vào cuối tuần qua. Truyền thông không chụp được ảnh của Gigi Hadid tại sự kiện.

Tài tử "Sói già phố Wall" bước sang tuổi 48. Ảnh: People

Ngày 14/11, People đưa tin ngôi sao Sói già phố Wall tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 48 vào tối thứ sáu tại Beverly Hills (Mỹ). Khách mời là những ngôi sao hàng đầu Hollywood và các tuyển thủ nổi tiếng.

Những diễn viên hàng đầu trong ngành điện ảnh như Kate Hudson, Bradley Cooper, Rami Malek, cùng bạn thân của DiCaprio là Tobey Maguire đã có mặt. Trong khi, tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng LeBron James đi cùng vợ.

Vợ chồng Lebron James cùng Rami Malek tham dự tiệc sinh nhật của Leonardo DiCaprio. Ảnh: Just Jared.

Tuy nhiên, buổi tiệc mừng tuổi mới của nam chính Titanic không có sự xuất hiện của nữ người mẫu Gigi Hadid, theo People. Cánh săn ảnh không thấy Gigi tham dự sự kiện.

Thời điểm tin đồn hẹn hò giữa hai người trở thành chủ đề nóng. Dư luận chỉ ra điểm trùng hợp kỳ lạ trong các mối quan hệ tình cảm của Leonardo đó là những bạn gái của tài tử đều dưới 25 tuổi. Truyền thông ví von đó là "câu lạc bộ dưới 25" của ngôi sao Inception.

Xuyên suốt sự nghiệp, Leonardo DiCaprio đã gây dựng thương hiệu với vai diễn trong các bộ phim như Romeo & Juliet (1996), Titanic (1997), Django Unchained (2013), The Great Gatsby (2013), The Wolf of Wall Street (2014). Năm 2016, Leonardo DiCaprio đã sở hữu tượng vàng Oscars cho riêng mình qua tác phẩm The Revenant (2015) tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.