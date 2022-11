'Singlism' - nỗi khổ của người độc thân

Thuật ngữ singlism được đặt ra vào năm 2005 bởi nhà tâm lý học xã hội người Mỹ Bella DePaolo.

Singlism /ˈsɪŋ.ɡəl.ɪ.zəm/ (danh từ): Phân biệt đối xử với người độc thân

Định nghĩa:

Singlism được định nghĩa là thái độ hoặc hành vi đối xử không công bằng với những người độc thân, chưa kết hôn.

Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 2005 bởi nhà tâm lý học xã hội người Mỹ Bella DePaolo. Bà cũng từng xuất bản một cuốn sách nói về việc phân biệt đối xử với người độc thân vào năm 2011. Cuốn sách tên là Singlism - What it is, Why it Matters và How To Stop It.

Singlism không phải trường hợp hiếm gặp, nhất là trong môi trường làm việc. Tại các công ty, người độc thân thường chiếm tỷ lệ lớn. Dù vậy, nhiều công ty vẫn ưu ái hơn với những người đã có gia đình.

Người độc thân thường nhận được ít phúc lợi hơn và có xu hướng phải nhận nhiều công việc như tăng ca, đi công tác, làm việc trong ngày nghỉ... do người sử dụng lao động cho rằng họ độc thân, không phải dành thời gian chăm lo cho gia đình.

Chưa kể, những người độc thân gặp phải nhiều mối nguy hơn. Tại nơi làm việc, phụ nữ độc thân và phụ nữ đã kết hôn đều bị quấy rối. Nhưng tỷ lệ ở phụ nữ độc thân cao hơn. Theo một khảo sát năm 2017 của Đại học Suffolk (Mỹ), 42% phụ nữ độc thân bị đồng nghiệp quấy rối tại nơi làm việc, trong khi con số này ở phụ nữ đã kết hôn là 30%.

Ứng dụng của singlism trong tiếng Anh:

- We need to counteract singlism by embracing being single as a completely valid choice and by valuing all our relationships.

Dịch: Chúng ta cần chống lại sự phân biệt đối xử với người độc thân bằng cách coi độc thân là một lựa chọn hoàn toàn hợp lệ và đánh giá cao mọi mối quan hệ.

- Singlism shows up in the benefits and protections that only married people receive.

Dịch: Sự phân biệt đối xử với người độc thân thể hiện ở những lợi ích và sự bảo vệ mà chỉ những người đã kết hôn mới nhận được.