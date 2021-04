Singapore 'số hóa' kết quả xét nghiệm Covid-19

Việc phát triển bộ tiêu chuẩn mới để xác minh kết quả xét nghiệm Covid-19 kỹ thuật số là một trong những giải pháp của Singapore nhằm khôi phục ngành du lịch và đảm bảo an toàn.

Tác động của Covid-19 tới du lịch toàn cầu vẫn kéo dài sang năm 2021, với những dự đoán chưa chắc chắn về thời gian phục hồi. Tổ chức Du lịch Thế giới WTO tiếp tục kêu gọi các quốc gia phối hợp mạnh mẽ hơn về các quy tắc di chuyển, nhằm đảm bảo sự an toàn cho tái khởi động du lịch toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, song song với việc thiết kế trải nghiệm cho du khách và tái mở cửa một cách thận trọng, Chính phủ Singapore đã phát triển bộ tiêu chuẩn mới đối với việc xác minh kết quả xét nghiệm Covid-19 kỹ thuật số. Bộ tiêu chuẩn này góp phần thúc đẩy sự trở lại của du lịch quốc tế trong tương lai gần, với các thử nghiệm cho kết quả khả quan.

Bộ tiêu chuẩn mới có khả năng tương thích toàn cầu

Nhiều chuyên gia trên thế giới cho rằng việc xác minh lịch sử sức khỏe của du khách có vai trò quan trọng và chủ chốt trong tương lai của du lịch hàng không. Tuy nhiên, để giảm thiểu nhầm lẫn và rủi ro, một tiêu chuẩn, quy trình và ứng dụng điện thoại được công nhận toàn cầu cần sớm được áp dụng.

Nằm trong chiến lược mở cửa thận trọng và bền vững, Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) và Bộ Y tế Singapore đã phát triển bộ tiêu chuẩn HealthCerts để cấp chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 kỹ thuật số.

Được xây dựng đồng nhất với những yêu cầu của các tổ chức quốc gia và thế giới, HealthCerts sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thủ tục tại các trạm kiểm soát nhập cảnh trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi du lịch quốc tế một cách an toàn.

WTO nhấn mạnh sự hợp tác giữa các quốc gia để đẩy nhanh quá trình tái mở cửa du lịch an toàn. Ảnh: Yahoo Finance.

Theo đó, từ ngày 10/3, trước khi khởi hành từ Singapore, du khách thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại các phòng khám được uỷ quyền sẽ nhận kết quả dưới dạng chứng nhận kỹ thuật số đáp ứng chuẩn HealthCerts, theo hình thức tệp đính kèm hoặc đường dẫn URL.

Sau đó, du khách tải giấy chứng nhận này lên trang Notarise của Chính phủ. Sau khi quá trình xác thực hoàn tất, du khách sẽ nhận được chứng nhận kỹ thuật số được xác nhận và có mã QR qua e-mail, ứng dụng di động SingPass.

Kết quả từ HealthCerts cho biết xác nhận có được đảm bảo bởi Bộ Y tế Singapore hay không, giúp rút ngắn thời gian và tăng độ an toàn. Ảnh: CNA.

Tại sân bay và các điểm nhập cảnh, du khách có thể trình chứng nhận đã được mã hoá. Chỉ cần quét mã QR, nhân viên hàng không và các cơ quan nhập cảnh có thể kiểm tra được tính xác thực của chứng nhận kỹ thuật số bằng một nền tảng riêng biệt do GovTech phát triển.

Điều này không chỉ rút ngắn quá trình di chuyển của du khách, mà còn góp phần nâng cao mức độ an toàn, do xác nhận này được đảm bảo bởi Bộ Y tế Singapore và không thể bị can thiệp.

Những thử nghiệm bước đầu tại Singapore

Song song với bộ tiêu chuẩn mới, các hãng hàng không tại Singapore cũng đẩy mạnh "số hóa" kết quả xét nghiệm Covid-19 và trong tương lai là tình trạng tiêm chủng của du khách, nhằm tối ưu hành trình và trải nghiệm của hành khách nhưng cũng đảm bảo an toàn một cách nghiêm ngặt.

Trong đó, từ cuối năm 2020, hãng hàng không Singapore Airlines đã tiến hành thử nghiệm quy trình xác minh kỹ thuật số mới, dựa trên Thẻ thông hànhcủa Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Thẻ này cho phép hành khách lưu trữ và đưa ra thông tin liên quan đến xét nghiệm Covid-19, cũng như tình trạng tiêm chủng trong tương lai.

Cụ thể, hành khách sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại các phòng khám được ủy quyền tại quốc gia khởi hành, nhận kết quả dưới dạng kỹ thuật số hoặc trên giấy, cả hai đều kèm mã QR. Nhân viên sân bay và xuất nhập cảnh Singapore sẽ xác minh kết quả này thông qua một ứng dụng di động, nhằm đảm bảo hành khách đạt yêu cầu nhập cảnh của đảo quốc này.

Singapore Airlines là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới thử nghiệm quy trình xác minh dựa trên Thẻ thông hành của IATA. Ảnh: CNN.

Trong một thông cáo báo chí, Singapore Airlines nhận định: "Đây là cách nhanh chóng và đảm bảo hơn các quy trình hiện hữu trong việc xác minh chứng nhận sức khỏe của hành khách, đẩy nhanh cả quá trình làm thủ tục tại sân bay và quá trình nhập cảnh vào Singapore".

Cũng theo hãng hàng không này, quy trình xác minh mới sẽ tạo thuận lợi cho hành khách kiểm soát thông tin, giảm các trở ngại trong quá trình di chuyển, cũng như tạo ra trải nghiệm liền mạch hơn với sự trợ giúp của công nghệ số trong thời bình thường mới.

Singapore Airlines dự định sẽ tích hợp toàn bộ quy trình vào ứng dụng di động SingaporeAir từ giữa năm 2021, sử dụng khung Thẻ thông hành của IATA.

Sự di chuyển liền mạch và an toàn sẽ trở nên dễ dàng hơn với công nghệ số. Ảnh: Singapore Airlines.

Mới đây, Scoot - hãng hàng không con thuộc Singapore Airlines - cũng đã bắt đầu thử nghiệm quy trình xác minh kỹ thuật số kết quả xét nghiệm Covid-19. Đây được xem là một trong những bước chuẩn bị cùng với ngành hàng không trong nước và quốc tế chuẩn bị cho việc tái mở cửa.

Đồng thời, hãng hàng không giá rẻ này tiến hành thử nghiệm cổng trực tuyến cho phép hành khách trên các chuyến bay xuất phát từ Singapore, Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc) đặt lịch xét nghiệm Covid-19 thuận tiện hơn. Cũng như hãng hàng không mẹ, 2 quy trình này được áp dụng để bổ trợ và hoàn thiện thủ tục, đem lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách.

Các quy trình số hóa giúp khách hàng tiết kiệm thời gian cũng như đảm bảo tính xác thực cao hơn. Ảnh: Thestraittimes.

Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ để "số hóa" xác minh xét nghiệm Covid-19 trong thời điểm hiện tại cũng như tình trạng tiêm chủng trong tương lai sẽ là một biện pháp quan trọng để đẩy nhanh quá trình tái mở cửa du lịch toàn cầu. Từ đó, hành khách nói chung và du khách quốc tế nói riêng sẽ có được trải nghiệm liền mạch, an toàn và sâu sắc hơn trong thời kỳ hậu dịch.