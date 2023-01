Bóng đá Singapore thiếu sự cạnh tranh. Do đó, để có những cầu thủ xuất chúng trong nước như Nguyễn Quang Hải là câu chuyện tầm nhìn tương lai mà Lion City Sailors đang theo đuổi.

Host: Quang Thịnh

Khách mời: Badri Ghent - Giám đốc thể thao Lion City Sailors FC

Lion City Sailors là đội bóng tư nhân đầu tiên ở Singapore, do tỷ phú đô la Forrest Li sở hữu từ năm 2020 đang thể hiện tham vọng đại diện bóng đá Singapore để vươn tầm khu vực. Họ đầu tư rất nhiều tiền để chiêu mộ HLV (Kim Do-hoon) và cầu thủ nổi tiếng (Diego Lopes, Kim Shin-wook) nhằm hiện thực hóa tham vọng.

Trao đổi với Zing News trong chuyến công tác ở AFF Cup 2022 tại Singapore, Giám đốc Thể thao của Lion City Lions - ông Badri Ghent - thẳng thắn chia sẻ sự quan tâm đến nhiều tài năng Việt Nam, trong đó có thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, hay Nguyễn Quang Hải. Đó là những tài năng mà bóng đá Singapore mong muốn tạo ra.

Với phương châm "Never Say Never", ông Badri cởi mở khi nói về cơ hội cho cầu thủ Việt Nam đến Lion City Sailors thi đấu để cảm nhận môi trường chuyên nghiệp, văn hóa toàn cầu, cơ sở vật chất hiện đại để họ cảm nhận và đánh giá bản thân có thích hợp để quyết định đến các nền bóng đá khác thi đấu hay không.