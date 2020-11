'Singapore mong là điểm đến hàng đầu khi du khách Việt sẵn sàng'

Trao đổi với Zing, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Singapore chia sẻ cách áp dụng công nghệ để đảm bảo an toàn khi chào đón du khách quốc tế quay trở lại.

Sau thời gian dài áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 hiệu quả, Singapore mở cửa biên giới với Việt Nam và 4 quốc gia khác để phục hồi ngành công nghiệp du lịch, vốn đóng góp 4% vào GDP đất nước.

Trong cuộc phỏng vấn với Zing, ông Keith Tan, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Singapore (STB), nhận định ngành du lịch đảo quốc sư tử có thể tận dụng dịch Covid-19 để thúc đẩy chuyển đổi số, đánh giá lại mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực.

Singapore cũng hỗ trợ ngành du lịch phục hồi từ cuộc khủng hoảng bằng cách thúc đẩy du lịch trong nước và chào đón du khách từ một số quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Trong nguy có cơ

- Sau 8 tháng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, ông đánh giá như thế nào về tác động đối với ngành du lịch?

- Sự bùng phát của dịch Covid-19 mang lại nhiều khó khăn cho ngành du lịch. Tất cả chúng ta phải chuẩn bị cho việc nhiều doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng. Hoạt động du lịch dự kiến phục hồi chậm hơn các dự báo trước đó.

Nhưng chúng tôi cũng sớm nhận được những tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp tận dụng thử thách này như một cơ hội để đánh giá lại mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực của nhân viên, góp phần bảo toàn và định vị nguồn nhân lực chủ chốt khi dịch bệnh được kiểm soát.

Các đối tác trong ngành du lịch cũng hỗ trợ Singapore phòng chống dịch Covid-19 bất chấp những khó khăn riêng. Chẳng hạn, nhiều khách sạn, du thuyền hỗ trợ nơi tạm trú khi có thông báo cách ly tại nhà và chỗ ở cho người lao động nước ngoài đã hồi phục.

Doanh thu và đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế chắc chắn sẽ giảm trong năm nay nhưng du lịch vẫn là một ngành kinh tế mũi nhọn. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng lâu dài của ngành du lịch Singapore.

Ông Keith Tan, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Singapore (STB).

- Chính phủ Singapore đã đưa ra những biện pháp gì để hỗ trợ ngành du lịch, thưa ông?

- Đối với nền kinh tế, chính phủ Singapore cam kết hỗ trợ hơn 100 tỷ SGD ( 73,64 tỷ USD ) thông qua 5 nhóm ngân sách bảo vệ người lao động và giúp doanh nghiệp địa phương vượt qua khủng hoảng, cũng như đặt nền móng cho tương lai và giúp Singapore vươn lên mạnh mẽ hơn.

Các biện pháp hỗ trợ kinh tế cho doanh nghiệp gồm Đề án Hỗ trợ Việc làm, Hoàn thuế Tài sản, Hoàn thuế Thu nhập Doanh nghiệp và Hoãn thuế Thu nhập. Đối với người lao động, chính phủ Singapore đưa ra Gói Kỹ năng và Việc làm trị giá 2 tỷ SGD ( 1,47 tỷ USD ) và Gói Hỗ trợ Đào tạo Nâng cao.

Riêng đối với ngành du lịch, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) còn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch địa phương bằng cách tài trợ những khóa đào tạo nâng cao năng lực nhân viên, nâng cao kỹ năng và tăng khả năng tuyển dụng.

Chúng tôi cũng có nhiều quỹ khác nhau cho các doanh nghiệp khai thác chuyển đổi mô hình và quy trình kinh doanh để thích ứng với những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Ngoài việc cung cấp hỗ trợ tài chính và đào tạo, STB cũng phát triển nhiều công cụ và nền tảng khác nhau theo khuôn khổ ba bước để giúp các doanh nghiệp du lịch đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

- Ông có thể nói rõ hơn về các biện pháp giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số không, thưa ông?

- Bước đầu tiên là tìm hiểu. Để giúp các doanh nghiệp hiểu được tình trạng chuyển đổi hiện tại, STB thiết lập Chỉ số Chuyển đổi Du lịch (TXI). Công cụ này giúp công ty nhận định điểm mạnh, xác định cơ hội và đưa ra khuyến nghị về những bước tiếp theo của quá trình chuyển đổi số.

Bước tiếp theo là kiểm tra. Chương trình Thúc đẩy Du lịch Singapore tiếp tục hỗ trợ các công ty du lịch phát triển giải pháp chất lượng và thử nghiệm lẫn nhau. Cuối cùng, STB xây dựng bộ dịch vụ thông minh cho phép các doanh nghiệp khai thác dữ liệu và nội dung được chia sẻ để thúc đẩy sự đổi mới và hướng dẫn quyết định kinh doanh.

Điển hình, mạng lưới phân tích ngành du lịch Singapore (Stan) cho phép các bên liên quan trong ngành truy cập dữ liệu như số liệu thống kê cập nhật của ngành để lên kế hoạch phục hồi.

Đồng thời, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Ngành du lịch là một nền tảng tích hợp cho phép các doanh nghiệp đóng góp và truy cập vào nội dung, dịch vụ liên quan đến du lịch để sử dụng trên nền tảng kỹ thuật số.

Các doanh nghiệp cần hành động tức thời và nắm bắt cơ hội đào tạo nguồn nhân lực những kỹ năng và kiến thức mới, cần thiết cho giai đoạn hậu Covid-19. Bằng cách thích ứng với thực tế mới và đẩy nhanh việc chuyển đổi, các doanh nghiệp sẽ có vị thế tốt hơn để nắm bắt cơ hội trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

Đẩy mạnh du lịch nội địa

- Theo ông, việc quảng bá du lịch trong nước gặp những khó khăn gì đối với một quốc gia nhỏ như Singapore?

- Ngành du lịch sẽ không sớm phục hồi như giai đoạn trước. Thách thức đặt ra là liệu Singapore có thể điều hướng số tiền 34 tỷ USD mà người dân chi cho các chuyến du lịch nước ngoài vào năm 2018 sang doanh nghiệp du lịch trong nước hay không.

Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhiều người Singapore lo lắng về việc giữ việc làm và thu nhập. Chi tiêu để trải nghiệm không phải ưu tiên vào thời điểm này. Thêm vào đó, không có gì lạ khi nghe cư dân Singapore nói rằng họ không còn gì để làm và xem ở đây.

Singapore có thể là một đất nước nhỏ bé so với các nước láng giềng trong khu vực. Nhưng thành phố của chúng tôi có những viên ngọc ẩn và nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi tin rằng người dân địa phương sẽ muốn khám phá thêm và ủng hộ doanh nghiệp địa phương.

Đó là lý do hồi tháng 7, chúng tôi khởi động chiến dịch SingapoRediscovers cùng với 2 cơ quan chính phủ để kêu gọi sự ủng hộ của người dân địa phương đối với các doanh nghiệp du lịch và phong cách sống.

Chi tiêu để trải nghiệm không phải ưu tiên vào thời điểm này. Thêm vào đó, không có gì lạ khi nghe cư dân Singapore nói rằng họ không còn gì để làm và xem ở đây.

Chúng tôi hy vọng rằng chiến dịch này sẽ kích cầu thông qua các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ doanh nghiệp, cộng đồng, nền tảng thương mại điện tử và đại lý du lịch trực tuyến, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp địa phương.

Chúng tôi rất hào hứng khi thấy các doanh nghiệp hưởng ứng tốt chiến dịch SingapoRediscovers. Ngành du lịch cũng đẩy mạnh việc tạo ra những trải nghiệm và sản phẩm độc quyền mới.

Tôi rất ngạc nhiên về chất lượng của những trải nghiệm này, chẳng hạn như các chuyến tham quan tại nhà theo nhóm nhỏ, trải nghiệm thực tế, “cận cảnh và gần gũi”. Tôi tin những chương trình trải nghiệm này cũng sẽ thu hút du khách Việt Nam trong lần ghé thăm Singapore tới.

Mới đây, chính phủ cũng thông báo triển khai chương trình Phiếu SingapoRediscovers trị giá 320 triệu SGD ( 235 triệu USD ) dành cho người dân Singapore dưới hình thức tín dụng, bắt đầu từ tháng 12/2020, nhằm khuyến khích cư dân Singapore khám phá các dịch vụ du lịch đa dạng.

Tuy không đủ để bù đắp cho thiệt hại từ du lịch quốc tế, số tiền thu được từ người dân địa phương vẫn góp một phần vào doanh thu của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn đầy thử thách này.

Singapore thúc đẩy du lịch nội địa để giúp ngành công nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

- Đứng ở góc nhìn của ngành du lịch, Singapore cần làm gì khi bước vào giai đoạn mở cửa thứ 3 để phục hồi du lịch một cách an toàn?

- Trong những tháng vừa qua, Singapore đã học cách thích nghi để sống chung với virus bằng cách tuân thủ các biện pháp quản lý an toàn, đồng thời cải thiện việc truy tìm tiếp xúc và tăng cường xét nghiệm.

Điều này cho phép chúng tôi giữ sự lây nhiễm trong cộng đồng ở mức thấp để bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế một cách an toàn. Với tình hình ổn định ở Singapore, chúng tôi sẽ dần nới lỏng một số biện pháp quản lý, chẳng hạn như thay đổi những quy định hiện hành về quy mô của các cuộc họp nhóm và việc tham gia sự kiện đông người.

Trong giai đoạn 3, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cách tiếp cận an toàn và thận trọng để đem đến nhiều hoạt động du lịch hơn cho người dân địa phương và du khách. Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan vì luôn có khả năng hình thành cụm dịch mới. Do đó, chúng tôi cần mọi người làm phần việc của mình để ngăn chặn lây lan trong cộng đồng.

Mở cửa chào đón du khách Việt Nam

- Theo ông, Singapore cần lưu ý điều gì khi mở cửa trở lại cho du khách quốc tế?

Sức khỏe và an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi rất thận trọng trong việc mở lại biên giới. Chúng tôi đã và đang áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sự an toàn của cả người dân địa phương và du khách.

Singapore triển khai việc tái mở cửa du lịch một cách an toàn. Chẳng hạn, các khách sạn, điểm tham quan và tour du lịch có thể hoạt động trở lại với những biện pháp quản lý an toàn nghiêm ngặt.

Các đơn vị điều hành tour du lịch và điểm tham quan cần tuân thủ giới hạn về số người, duy trì tốt việc truy vết tiếp xúc và thực hiện những quy trình làm sạch và khử trùng nghiêm ngặt.

Các khách sạn, điểm du lịch và công ty lữ hành cũng phải đưa ra đề xuất lộ trình mở cửa trở lại cho chính phủ và chứng minh khả năng đáp ứng biện pháp quản lý an toàn trước khi được phê duyệt. Chúng tôi cũng bắt đầu thử nghiệm các sự kiện MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện) lên đến 250 người tham dự.

Sân bay quốc tế Changi áp dụng nhiều biện pháp sáng tạo để giữ an toàn cho nhân viên và du khách. Ảnh: Reuters.

Chúng tôi đã hình dung lại cách tổ chức những triển lãm trưng bày và triển lãm thương mại trong bối cảnh Covid-19, thông qua Liên minh Hành động Kích hoạt Trải nghiệm An toàn và Sáng tạo cho Du khách, tạo ra các giải pháp mang đến trải nghiệm hoàn chỉnh cho khách tham dự.

Những hành trình này bao gồm một loạt hoạt động giải trí không chỉ tuân thủ hướng dẫn quản lý an toàn hiện hành mà còn mang đến những trải nghiệm chất lượng cao.

Chúng tôi sẽ thí điểm các chuyến đi bằng du thuyền từ tháng 11 với những quy định an toàn nâng cao cho hai tuyến du thuyền du lịch cập cảng tại đây. Để xây dựng lại niềm tin của du khách và nhu cầu du lịch bằng du thuyền, Singapore đã thiết lập Chứng chỉ an toàn CruiseSafe bắt buộc. Tất cả tuyến du thuyền phải đạt được chứng chỉ này để rời khỏi Singapore.

Sạch sẽ và vệ sinh là yếu tố quan tâm hàng đầu đối với du khách trong tương lai. Ở cấp quốc gia, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch SG Clean nhằm bổ sung cho các biện pháp quản lý an toàn đã được áp dụng.

SG Clean là nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy việc tăng cường các tiêu chuẩn cao về vệ sinh và khử trùng của doanh nghiệp và công chúng. Tính đến ngày 9/10/2020, hơn 25.000 cơ sở cá nhân trên khắp Singapore đã được chứng nhận SG Clean.

Các khách sạn, điểm tham quan và tour du lịch ở Singapore có thể hoạt động trở lại với những biện pháp quản lý an toàn nghiêm ngặt. Ảnh: Reuters.

Chúng tôi cũng đã bắt đầu tăng cường áp dụng nhiều công nghệ không tiếp xúc như đăng ký và trả phòng qua thiết bị di động. Ví dụ, sân bay Changi áp dụng các biện pháp sáng tạo được thiết kế để giữ an toàn cho nhân viên và du khách, chẳng hạn như công nghệ sinh trắc học để tạo điều kiện cho việc đăng ký không tiếp xúc, màn hình cảm ứng tiệm cận và cảm biến hồng ngoại.

Các điểm tham quan như Gardens by the Bay đã phát triển một ứng dụng chứa thông tin đặt vé, đặt vé theo thời gian và kiểm soát cổng vào để quản lý đám đông.

Các doanh nghiệp bán lẻ cũng làm tốt nhiệm vụ áp dụng những biện pháp quản lý an toàn như khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, tập trung vào đặt hàng trực tuyến và thậm chí bố trí bàn ăn xa nhau.

Tại Việt Nam, văn phòng khu vực của chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với đại lý và đối tác du lịch trong thị trường để nâng cao nhận thức của du khách Việt Nam về các quy trình và biện pháp du lịch an toàn mà Singapore đang áp dụng.

- Ông có thể bình luận về việc đơn phương mở cửa đối với Việt Nam và tiềm năng đối với du lịch?

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của chúng tôi, đứng thứ 11 về lượng khách đến vào năm ngoái với 592.000 lượt khách.

Chúng tôi đã dỡ bỏ các giới hạn biên giới hiện tại đối với du khách từ Việt Nam để thể hiện sự tin tưởng vào hệ thống giám sát sức khỏe cộng đồng và kiểm soát tình hình dịch bệnh toàn diện của Chính phủ Việt Nam.

Chúng tôi không kỳ vọng số lượng lớn khách quay lại trong thời gian ngắn vì Việt Nam vẫn áp dụng các biện pháp cách ly và hạn chế biên giới đối với du khách đến từ Singapore. Những chuyến bay thương mại quốc tế giữa hai nước cũng chưa được nối lại. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng Singapore sẽ là lựa chọn hàng đầu khi du khách Việt Nam đã sẵn sàng để đi du lịch trở lại.

Singapore cũng dỡ bỏ các hạn chế biên giới đối với du khách từ New Zealand và Australia (ngoại trừ bang Victoria) trong nỗ lực chào đón du khách trở lại và khôi phục mối liên kết giữa Singapore với các nước trên thế giới.

Chúng tôi hy vọng Singapore sẽ là lựa chọn hàng đầu khi du khách Việt Nam đã sẵn sàng để đi du lịch trở lại.

Du khách từ nhiều quốc gia cũng đã được phép quá cảnh ở sân bay Changi. Kể từ tháng 10/2020, Singapore Airlines nối lại các chuyến bay tới 31 điểm đến, bao gồm Christchurch, Seoul và Tokyo. Đây là bước đầu tiên để dần khởi động lại việc di chuyển bằng đường hàng không.

Chúng tôi cũng đang thảo luận với các nước trong khu vực về việc thiết lập thỏa thuận song phương và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tất nhiên, các điều chỉnh sẽ được thực hiện khi tình hình dịch Covid-19 có tiến triển. Chúng tôi sẵn sàng tạm dừng hoặc thu hẹp những thỏa thuận như vậy khi cần thiết nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Quá trình phục hồi du lịch sẽ tốn rất nhiều thời gian và du lịch quốc tế không thể quay trở lại với tốc độ ổn định. Việc đi lại trong khu vực Đông Nam Á sẽ được ưu tiên hơn, với sự hợp tác giữa các quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi hoạt động đi lại trong khu vực.

Việc đi lại trong khu vực sẽ tạo ra động lực cần thiết để tái khởi động ngành du lịch của khu vực Đông Nam Á. Du lịch nội khối ASEAN đã tăng trưởng ổn định trong thập kỷ qua, từ khoảng 46 triệu lượt khách trong năm 2013 lên gần 50 triệu lượt trong năm 2018.

Năm 2019, du lịch nội khối ASEAN đạt giá trị 73 tỷ SGD. Ngoài phạm vi đại dịch, tôi cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục với sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu ở Đông Nam Á.