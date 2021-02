Singapore khởi động chiến dịch kích cầu du lịch

Du lịch phổ thông và du lịch MICE đang được đảo quốc sư tử "hình dung lại" thông qua chiến dịch truyền thông SingapoReimagine.

Vừa qua, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) công bố chiến dịch truyền thông giúp hình dung lại du lịch Singapore nói riêng và toàn cầu nói chung, thông qua việc kết nối và khơi dậy những câu chuyện, ý tưởng mới.

Nền tảng mới này có tên “SingapoReimagine” (tạm dịch: Hình dung lại - Trải nghiệm mới) và sẽ khởi động bằng chuỗi diễn đàn chia sẻ “Reimagine Travel - Global Conversations” (tạm dịch: Hình dung lại ngành du lịch qua những cuộc đối thoại toàn cầu). Sau khi khởi động tại Singapore trong năm 2021, nhiều diễn đàn khác khắp thế giới sẽ được tổ chức nhằm thảo luận, chia sẻ và trao đổi về giải pháp định hình lại ngành du lịch toàn cầu.

Một Singapore hoàn toàn mới cho du khách

Ông Keith Tan, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore (STB), nhận định Covid-19 là khủng hoảng lớn nhất Singapore từng đối mặt, nhưng cũng là cơ hội để đảo quốc này tái thiết du lịch theo cách mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. "Việc hình dung lại tương lai của ngành du lịch đã bắt đầu ở Singapore. STB hy vọng có thể cùng cộng đồng tại Singapore, các đối tác chiến lược trong và ngoài nước sáng tạo ý tưởng, chiến lược giúp ngành du lịch phát triển hơn nữa", ông Tan chia sẻ.

Nhằm mang đến những trải nghiệm "chưa từng có", chiến dịch SingapoReimagine triển khai tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Reimagine safety (hình dung lại sự an toàn); Reimagine technology (hình dung lại sáng kiến công nghệ); Reimagine city and nature (hình dung lại thiên nhiên và cảnh quan thành phố).

Cụ thể, để hình dung lại sự an toàn, STB hợp tác chặt chẽ với đối tác trong ngành nhằm nâng cao các biện pháp an toàn và bảo vệ sức khỏe dựa trên những tiêu chuẩn quốc gia mới - SG Clean. Tiêu chuẩn này yêu cầu các cơ sở du lịch tuân thủ quy định kiểm tra nghiêm ngặt về vệ sinh và phương pháp khử trùng, cũng như Biện pháp quản lý an toàn (SMMs). Nhờ vậy, du khách có thể yên tâm tận hưởng loạt trải nghiệm mới mẻ trong tương lai.

SG Clean trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa vệ sinh vốn đã rất nổi tiếng tại Singapore.

Đại dịch cũng định hình lại Singapore thông qua loạt sáng kiến công nghệ - từ công nghệ không tiếp xúc, robot vệ sinh đến ứng dụng và thiết bị truy vết TraceTogether (một trong những công cụ truy vết tiếp xúc kỹ thuật số cấp quốc gia đầu tiên trên thế giới). Bên cạnh đó, các trải nghiệm trực tuyến, địa điểm và mô hình tổ chức sự kiện "hybrid" - kết hợp trực tiếp và trực tuyến - đang được áp dụng để thu hút du khách mà vẫn đảm bảo an toàn.

Trong tương lai xa hơn, Singapore đặt mục tiêu trở thành một trong những đô thị bền vững hàng đầu thế giới. Đó là lý do đảo quốc tập trung vào yếu tố thiên nhiên và cảnh quan thành phố, nỗ lực đầu tư vào yếu tố bền vững và bảo vệ môi trường. Trên thực tế, Singapore đang đi đúng hướng để vươn đến mục tiêu này, với xu hướng thiết kế tập trung vào yếu tố tự nhiên tại những địa điểm tham quan nổi tiếng như sân bay Jewel Changi hay Gardens by the Bay. Ngoài ra, Chính phủ còn mong muốn biến Singapore thành “thành phố giữa thiên nhiên” trong thập kỷ tới.

Các kế hoạch phát triển Singapore theo hướng bền vững là một phần của chiến dịch SingapoReimagine.

Mang Singapore đến gần hơn với du khách Việt

Tại Việt Nam, STB sẽ hợp tác với những người nổi tiếng từng đến thăm Singapore trước đây. Họ sẽ chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ tại đảo quốc này, đồng thời tưởng tượng lại về chuyến du lịch tiếp theo tới đây khi du lịch quốc tế được nối lại.

Hiện tại, STB Việt Nam đã hợp tác với siêu mẫu Bằng Lăng sống tại Singapore, mang đến một góc nhìn mới về cuộc sống của cô giữa đại dịch Covid-19. Thông qua 3 video phát hành từ tháng 1 đến tháng 3, Bằng Lăng sẽ đưa người xem đến những địa điểm yêu thích của cô, để cùng khám phá một Singapore khác biệt và an toàn với các biện pháp vệ sinh được áp dụng hiệu quả.

Siêu mẫu Bằng Lăng ngắm hoa tại triển lãm Floral Fantasy trong Flower Dome, Gardens by the Bay.

Xuyên suốt trong năm, STB cũng dự định đưa nền tảng SingaporeReimagine đến gần hơn với du khách Việt thông qua loạt hoạt động và sự kiện trực tiếp. Đối với MICE (du lịch hội nghị) - vốn là thế mạnh của đảo quốc này, STB cũng sẽ thông qua SingapoReimagine để thúc đẩy hoạt động quảng bá Singapore là điểm đến an toàn, đổi mới và đáng tin cậy hàng đầu.

Từ các sự kiện kết hợp trực tiếp - trực tuyến, đến các giao thức an toàn nghiêm ngặt, Singapore đang hình dung lại tương lai của MICE với các giải pháp công nghệ sáng tạo cho hành trình đầu-cuối của du khách. Điều này nhằm đưa Singapore trở thành lựa chọn hàng đầu cho chuyến công tác trung hạn của các nhà hoạch định sự kiện và doanh nhân Việt.

Triển lãm thương mại du lịch quốc tế TravelRevive tại Singapore với gần 1.000 người tham dự trực tiếp đã diễn ra thành công.

Bà Sherleen Seah, Trưởng đại diện STB Việt Nam, nhấn mạnh: “Việt Nam là thị trường quan trọng đối với chúng tôi, với gần 600.000 lượt khách trong năm 2019 - đứng thứ 11 về lượng du khách đến Singapore. Trong khi du lịch đang gặp nhiều thách thức do đại dịch, SingapoReimagine là một minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong việc duy trì vị thế hàng đầu đối với khách du lịch và doanh nhân Việt Nam".

"Với chiến dịch này, chúng tôi hy vọng du khách Việt có thể trải nghiệm và tận hưởng Singapore từ xa, cùng hình dung lại tương lai của du lịch trong khi chờ đợi sự trở lại của du lịch quốc tế”, bà nói thêm.