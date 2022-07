Singapore - Điểm đến xanh kiểu mẫu cho du lịch MICE

Là một trong những điểm đến xanh hàng đầu của du lịch thế giới, Singapore là lựa chọn lý tưởng cho du lịch MICE với nhiều ưu thế vượt trội.

Bên cạnh lợi thế về cơ sở hạ tầng và yếu tố văn hóa con người, Singapore còn có nhiều ưu thế vượt trội khác như các chuỗi cung ứng, sự kiện, chương trình, dịch vụ mang tính bền vững, phù hợp với du lịch MICE.

Ngoài ra, quốc gia này còn là một trong những điểm đến xanh hàng đầu thế giới, một đặc điểm giúp du khách có nhiều trải nghiệm độc đáo hơn khi tham gia các chuyến du lịch khen thưởng nói riêng và du lịch MICE nói chung tại đảo quốc sư tử.

Singapore là điểm đến lý tưởng để doanh nghiệp học hỏi cách tích hợp vấn đề phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh. Ảnh: Culture Trip.

Vì sao Singapore là điểm đến xanh hàng đầu thế giới?

Trong nhiều năm qua, Singapore còn được biết đến với những nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình phát triển bền vững.

Dựa vào sách trắng “Ready, get set, go green!” do American Express Global Business Travel (Amex GBT) và Tổng cục Du lịch Singapore (STB) phối hợp thực hiện, Singapore là một trong những điểm đến xanh được đánh giá dựa theo 3 tiêu chí nền tảng về môi trường, xã hội và kinh tế.

Dựa trên 3 tiêu chí môi trường, xã hội và kinh tế, Singapore được đánh giá là điểm đến xanh và bền vững. Ảnh: Cocoveda.

Với tiêu chí về môi trường, hai tổ chức này tập trung vào việc giảm lượng khí thải carbon của 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đánh giá được thực hiện dựa trên các nguồn dữ liệu từ bản đồ carbon toàn cầu (Global Carbon Atlas) và chỉ số hiệu suất môi trường (Environmental Performance Index - EPI) của Đại học Yale. Kết quả đã công bố Singapore nằm trong top 3 điểm đến ở châu Á về hoạt động bền vững.

Việc xem xét cách hoạt động của một điểm đến dựa trên các yếu tố: sự đa dạng và hòa nhập, sức khỏe cộng đồng và tình hình an ninh thuộc về tiêu chí xã hội. Theo Chỉ số về các thành phố an toàn (Safe Cities Index) của Economist Intelligence Unit, Singapore xếp hạng thứ ba trên toàn thế giới và đạt vị trí thứ hai về an ninh y tế.

Cuối cùng là tiêu chí về kinh tế, Singapore được xếp hạng là quốc gia tốt nhất trên thế giới về phát triển vốn nhân lực theo chỉ số vốn nhân lực của Ngân hàng Thế giới (World Bank Human Capital Index). Quốc gia này cũng nổi tiếng về nền kinh tế hiệu suất cao với tốc độ tăng trưởng GDP và xếp hạng năng lực cạnh tranh thuộc hàng cao nhất thế giới.

Với lợi thế sẵn có và điểm đánh giá trên đã giúp đảo quốc sư tử trở thành điểm đến toàn diện cho chuyến du lịch MICE của các doanh nghiệp muốn học hỏi kinh nghiệm về phát triển bền vững.

Singapore - Điểm đến bền vững và lý tưởng cho du lịch MICE

Du lịch khen thưởng còn là cơ hội để các doanh nghiệp học hỏi và gia tăng hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng và khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp cùng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhu cầu tìm hiểu về các mô hình phát triển bền vững được các công ty ưu tiên hơn bao giờ hết.

Là quốc gia đón đầu xu hướng du lịch khen thưởng, Singapore không chỉ phục hồi và thúc đẩy nhiều hoạt động MICE mà còn chú trọng phát triển thêm một số dịch vụ, chương trình về phương pháp du lịch, kinh doanh bền vững có tính ứng dụng cao, phù hợp cho các doanh nghiệp học hỏi. Đây cũng là một trong những yếu tố then chốt giúp đảo quốc sư tử trở thành điểm đến kiểu mẫu cho xu hướng MICE ở khu vực Đông Nam Á.

Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 suốt 2 năm qua, Singapore đã tiếp tục phát huy ưu thế này để thực hiện thêm nhiều chương trình hướng đến sự phát triển bền vững.

Sự kiện gần nhất mà các doanh nghiệp có thể tham gia là FPSO World Congress 2022 diễn ra vào tháng 9. Từ đây đến cuối năm, đảo quốc sư tử còn tổ chức rất nhiều chương trình khác nhau liên quan đến ngành dịch vụ, lữ hành và các ngành liên quan như Singapore Tourism Accelerator, Singapore MICE Advantage Program (SMAP) 3.0.

Những sự kiện sẽ mang lại lợi ích và giá trị cho các đơn vị đang quan tâm, theo đuổi mô hình kinh doanh, phát triển bền vững.

Chủ đề của sự kiện FPSO World Congress 2022 tập trung vào việc tận dụng giá dầu tăng và tính bền vững để thúc đẩy các dự án FPSO. Ảnh: FPSO Network.

Một lợi thế khác của quốc gia này trước xu hướng MICE là hệ thống chuỗi cung ứng du lịch hàng đầu thế giới. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sands đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị giảm lượng khí thải carbon với sức chứa hơn 8,000 người tham dự là địa điểm hoàn hảo cho các sự kiện MICE theo hướng bền vững.

Quốc đảo này còn sở hữu nhiều khách sạn, resort đi đầu trong hệ thống quản lý chất thải hàng đầu thế giới như resorts World Sentosa hay Pan Pacific Orchard, khách sạn không chất thải đầu tiên của Singapore.

Mô hình “từ nông trại đến bàn ăn” được áp dụng tại Park Collection Marina Bay. Ảnh: Pan Pacific Hotels Group.

Không chỉ vậy, Singapore còn xây dựng quan hệ đối tác, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam cùng phát triển bền vững.

Ví dụ như, cung cấp giải pháp khử carbon và nguyên liệu sạch cho VietJet Air, xây dựng lộ trình giải pháp thông minh cho việc thiết kế và quy hoạch đô thị của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long (thành viên của Sovico Group) và hỗ trợ nâng cao hiệu quả, độ tin cậy của hệ thống lưới điện bằng công nghệ như lưới điện và hệ thống lưu trữ năng lượng thông minh cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.