Singapore cho phép học sinh dùng ChatGPT

Bộ trưởng Giáo dục Singapore Chan Chun Sing cho biết bộ đang hướng dẫn giáo viên cách sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng học tập vì những công cụ này có khả năng sẽ phổ biến theo thời gian. Ngoài ra, bộ sẽ tổ chức các nhóm thảo luận chuyên nghiệp giữa các nhà giáo dục để tìm hiểu việc sử dụng các công cụ AI, theo Straits Times.



Ông Chan Chun Sing ví ChatGPT như một chiếc máy tính để học toán, nhưng nhấn mạnh rằng ChatGPT chỉ có thể là một công cụ hữu ích cho việc học khi học sinh đã nắm vững các khái niệm cơ bản và kỹ năng tư duy. Đây là lý do Bộ Giáo dục Singapore sẽ trang bị cho học sinh các kỹ năng sử dụng công cụ AI một cách có trách nhiệm.

Trước quyết định này của Bộ Giáo dục, TS Tan Wu Meng thuộc Jurong GRC đặt câu hỏi các công cụ AI sẽ ảnh hưởng thế nào đến bài tập của học sinh và cách đánh giá các bài thi cho phép thí sinh dùng tài liệu.

Trả lời câu hỏi của TS Tan, ông Chan cho biết học sinh vẫn sẽ được dạy để hiểu các khái niệm cơ bản và không phụ thuộc quá nhiều vào các công cụ AI. Giống như máy tính cầm tay, nó sẽ không khiến học sinh mất đi nhu cầu tìm hiểu các phép toán cơ bản.

Học sinh cũng sẽ được dạy để hiểu cách thức hoạt động của các công cụ AI và có thể sẽ phải nghiêm túc đánh giá các câu trả lời do AI đưa ra.

TS Wan Rizal Wan Zakariah thuộc Jalan Besar GRC lại đặt câu hỏi cho bộ rằng những biện pháp nào sẽ được áp dụng để ngăn chặn gian lận bằng AI.

Bộ trưởng Chan giải đáp các cơ sở giáo dục đại học có nhiều phương thức đánh giá khác nhau như kiểm tra, thuyết trình, làm đồ án. Những phương thức này đòi hỏi học sinh viên phải phân tích, ghi chú từ việc quan sát thực tế. Đây đều là những điều AI không thể dễ dàng tạo ra.

Theo ông Chan, các nhà giáo dục sẽ áp dụng nhiều cách để phát hiện gian lận bằng AI. Ông tin rằng những công cụ phát hiện gian lận sẽ được phát minh và phát triển trong thời gian tới.

TS Lim Wee Kiak thuộc Sembawang GRC hỏi bộ là liệu các chính sách liên quan việc sử dụng AI trong gian lận tại trường học có được nêu rõ và thông báo cho học sinh hay không. Đến nay, bộ đã phát hiện trường hợp nào gian lận bằng AI hay chưa. Nếu có, những trường hợp đó sẽ bị xử phạt thế nào.

"Gian lận là gian lận. Gian lận không được tha thứ trong bất kỳ cơ sở giáo dục nào của chúng ta", Bộ trưởng Chan nhấn mạnh. Ông thừa nhận công nghệ có thể giúp học sinh tìm ra những câu trả lời tốt hơn, nhưng các em phải khai báo trung thực nguồn tài liệu hoặc công cụ bản thân sử dụng để làm bài.

Mục Giáo dục của Zing giới thiệu đến bạn những cuốn sách dạy trẻ về an toàn trên không gian mạng.

15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em): Cuốn sách này đề cập những bí kíp "nhỏ mà có võ", giúp trẻ phát huy những lợi thế của Internet, sử dụng các thiết bị kết nối Internet an toàn. Đồng thời, sách cũng hướng dẫn trẻ đối phó với những tình huống lừa đảo và tiêu cực trên mạng xã hội và Internet.

An toàn cho con - Luật Thiết bị công nghệ Giúp con an toàn trên thế giới mạng: Cuốn sách dạy trẻ biết làm gì trước những tình huống nhạy cảm với nội dung người lớn hay những đường dẫn đáng ngờ và dạy trẻ những việc cần làm để tránh những tình huống trên, ví dụ như không đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân hay tương tác với người lạ.