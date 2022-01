‘Sing 2’ - khi động vật học cách trưởng thành

Phần 2 phim hoạt hình - âm nhạc chinh phục khán giả nhờ hành trình trưởng thành từ nỗi đau của các nhân vật.

Năm 2016, hãng Universal ra mắt Sing vào mùa Giáng sinh. Tác phẩm nhanh chóng lọt vào danh sách các phim hoạt hình đạt doanh thu cao nhất, cùng với Moana của Disney.

Thừa thắng xông lên, đầu năm 2017, “ông lớn” của loạt phim Despicable Me bật đèn xanh cho phần hai những diễn viên lồng tiếng cho nhân vật chính ở phần đầu được giữ lại. Đến năm 2020, loạt nghệ sĩ nổi tiếng được tuyển chọn cho các vai mới: Bono - giọng ca chính của nhóm U2, ca sĩ trẻ Halsey - được biết qua góp giọng trong hit Closer của Chainsmokers, và Letitia Wright - minh tinh Black Panther.

Khi các loài thú phải học cách trưởng thành

Sau khi vực lại sức sống của nhà hát, gấu Buster Moon (Matthew McConaughey) quyết định tìm kiếm thêm cơ hội cho đứa con tâm huyết của mình ở thành phố Redshore. Tuy nhiên, vở nhạc kịch của họ không chinh phục được tập đoàn giải trí Crystal.

Được sự động viên của diva Nana Noodleman (Jennifer Saunders), Buster tập hợp những tài năng của mùa thi trước đến thẳng Redshore thuyết phục Jimmy Crystal (Bobby Cannavale) - chủ tịch khét tiếng của công ty. Bằng nỗ lực xoay xở, sói trắng Jimmy đồng ý duyệt đề xuất nhạc kịch của đội. Thử thách xảy ra khi Buster cam đoan cùng đồng đội mang về Clay Calloway (Bono) - ca sĩ lừng danh một thời đang ở ẩn.

Được xem là phiên bản The Voice động vật, loạt phim Sing chinh phục khán giả nhờ hành trình chông gai đến ước mơ của các thí sinh. Mỗi nhân vật đều có xuất thân bình thường và mang trở ngại riêng biệt. Với Sing 2, nhà làm phim giữ nguyên thông điệp về sự kiên trì vượt lên nghịch cảnh, nhưng đưa vào điểm mới về việc phục hồi sau nỗi đau. Sở hữu nhiều nhân vật mang màu sắc mới, phim tạo ra sự gai góc và nhiều nốt trầm hơn so với phần một.

Người xem dễ đồng cảm trước việc gấu Koala đưa nhà hát của mình biểu diễn ở trụ sở của Crystal, cũng như các nhân vật cũ bước khỏi vùng an toàn qua vai diễn mới. Tuy nhiên, điểm nhấn mới nằm ở Clay Calloway - vị chúa sơn lâm quyết giấu đi sự dũng mãnh trên sân khấu sau cái chết của người vợ.

Phim giới thiệu đến khán giả những giọng ca mới, cùng kịch bản nhiều nốt trầm hơn phần trước.

Qua câu chuyện của chàng ca sĩ sư tử, khán giả thấy mối tình đẹp trong phim hoạt hình Up của Pixar. Trong Sing 2, sự chống đối, tâm tư và ánh mắt buồn bã của Clay Calloway khi hồi tưởng "nàng thơ" quá cố mang nét tương đồng với ông lão góa vợ Carl Fredricksen. Để đưa ông về sân khấu như lời hứa với Chủ tịch Jimmy Crystal, ê-kíp của Buster Moon phải giúp Clay vượt qua nỗi đau tinh thần.

Bên cạnh đó, nhân vật Porsha (Halsey) - con gái rượu của sói Jimmy mang đến màu sắc mới cho phần hai. Để được hát và nhảy trên sân khấu, cô sói phải dẹp bỏ tính cách đỏng đảnh và đòi hỏi của mình. Ca sĩ Halsey tận dụng tối đa giọng nữ cao đặc trưng, qua các ca khúc Girls on Fire, Could Have Been Me.

Ngoài ra, phần hai mang đến khán giả vai phản diện đáng sợ - ngài chủ tịch độc ác Jimmy Crystal. Gã sói trắng mang nhiều dã tâm phản ánh mặt trái khắc nghiệt trong ngành giải trí. Jimmy xuất hiện trở thành đòn bẩy cho sự dũng cảm của những thành viên đội gấu. Đồng thời, nhân vật có nhiều khoảnh khắc mang lại tiếng cười đến khán giả.

Giá trị chữa lành trong các ca khúc của U2

Sing 2 lay động khán giả qua việc lồng ghép nhiều ca khúc hiện đại lẫn cổ điển. Nhà làm phim gửi gắm nhiều bài hát của ban nhạc nổi tiếng một thời - U2.

Bono - giọng hát chủ lực của nhóm nhạc U2 lồng tiếng cho nhân vật sư tử Clay Calloway. Đây cũng là vai điện ảnh đầu tiên của ca sĩ người Ireland. Trong phim, ông thể hiện lại ca khúc từng đoạt giải Grammy I Still Haven’t Found What I’m Looking For và Your Song Saved My Life - bài hát mà bốn thành viên viết riêng cho bộ phim. Diễn viên Scarlett Johansson trong vai cô nhím Ash hát ca khúc Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of của nhóm.

Với Bono, Your Song Saved My Life lấy cảm hứng từ những thăng trầm trong suốt cuộc đời ông. Trong MV của bài hát này, một số người trẻ chia sẻ câu chuyện về cách âm nhạc giúp họ vượt qua mất mát. “Có những người hát để kiếm sống. Những người khác hát để tồn tại. Tôi thuộc tuýp người thứ hai”, Bono chia sẻ trên chương trình TODAY.

Bài hát đánh dấu sự trở lại của U2. Trên kênh YouTube chính thức của nhóm, một số người nghe gửi lời cảm ơn ở phần bình luận của video khi các bài hát trước đây của ban nhạc đã thực sự “cứu cuộc đời họ”. Đặc biệt ở thời điểm mất mát mùa đại dịch, những ca khúc mang năng lượng tích cực có vai trò lớn trong việc xoa dịu tinh thần.

Với sư tử Clay và hầu hết nhân vật trong phim, sân khấu là nơi họ thực sự sống. Những nghệ sĩ chân chính động viên nhau để mang đến tiếng hát và niềm vui cho mọi người.

Sing 2 mang thông điệp chữa lành trong bối cảnh dịch bệnh.

Trong thời điểm dịch kéo dài, con người cần dựa vào nhau nhiều hơn, và nghệ thuật xuất hiện nhằm hàn gắn vết thương tinh thần. Đó cũng là lý do vì sao bất chấp đại dịch, đứa con tinh thần của đạo diễn Garth Jennings trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất năm 2021, nhận được 241,2 triệu USD với số vốn ban đầu 85 triệu USD .