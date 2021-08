Simu Liu bức xúc trước phát ngôn của CEO Disney

Tài tử gốc Á phản đối phát ngôn "chiếu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là thử nghiệm thú vị" của Bob Chapek.

Theo Variety, ngày 14/8, Simu Liu đăng trên Twitter: "Chúng tôi không phải để mang ra thử nghiệm, dù là kẻ yếu thế hơn và bị đánh giá thấp".

Ngôi sao của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cho biết những người giống anh đã và đang phá vỡ rào cản để mở đường cho diễn viên gốc Á theo đuổi lý tưởng nghề nghiệp ở Hollywood. Anh tin mình xứng đáng có niềm vui và sự tôn vinh văn hóa sau một năm phấn đấu không ngừng.

Trong bài đăng, Simu Liu dùng từ ngữ văng tục khi đưa ra đề nghị ghi ngày phát hành Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3/9) vào lịch sử.

Simu Liu phản đối phát ngôn "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là một thử nghiệm thú vị". Ảnh: Insider.

Trước đó, Variety đưa tin Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sẽ có suất chiếu rạp độc quyền trong mùa dịch. Phim được rút ngắn lịch chiếu trong vỏn vẹn 45 ngày. Đây là bộ phim Marvel Studios đầu tiên áp dụng khung thời gian trụ rạp mới so với 90 ngày như trước. Sau đó, tác phẩm sẽ được đưa lên ứng dụng trực tuyến của hãng.

Trong khi đó, các bản phát hành gần đây của "Nhà Chuột" như Jungle Cruise, Black Widow và Cruella - lại được phát hành đồng thời tại các rạp và trên Disney +.

Nói về trường hợp khác biệt của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Bob Chapek - Giám đốc điều hành Disney - cho biết "đây là thử nghiệm thú vị".

"Việc đưa một bộ phim Marvel lên Disney+ sau 45 ngày chiếu rạp sẽ là dữ liệu quan trọng để chúng tôi nghiên cứu chiến lược cho các bom tấn khác trong tương lai", Chapek phát biểu.

Hiện tại, với phát ngôn bức xúc của Simu Liu, phía Disney vẫn chưa đưa ra bình luận.

Bob Chapek - Giám đốc điều hành của Disney. Ảnh: Hollywood Reporter.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là một trong những tác phẩm mới nằm trong giai đoạn 4 của Vũ trụ điện ảnh Marvel, do Destin Daniel Cretton làm đạo diễn từ kịch bản của Dave Callaham và Jim Starlin.

Tác phẩm có sự góp mặt của nhiều gương mặt tài tử, minh tinh gốc Á như Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh và Trần Pháp Lạp.