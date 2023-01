Simon Cowell sa thải 19 nhân viên vì kinh doanh tuột dốc

Simon Cowell sa thải 19 nhân viên, không trả lương cho chính mình vì lợi nhuận kinh doanh giảm mạnh trong năm 2022.

Simon Cowell không còn muốn tập trung toàn bộ thời gian cho việc kinh doanh.

Theo Mirror, công ty kinh doanh Syco của Simon Cowell chứng kiến lợi nhuận giảm sâu từ 31,8 triệu bảng (2021) xuống mức chỉ 2,27 triệu bảng vào năm 2022. Vì kinh doanh không có lời, ông quyết định không trả lương cho mình.

"Simon sa thải 19 nhân viên và thu hẹp đáng kể đế chế kinh doanh trị giá hàng triệu bảng sau gần 20 năm", nguồn tin cho biết.

Người trong cuộc tiết lộ rằng đã đến giai đoạn Cowell không muốn bị căng thẳng khi điều hành đế chế toàn cầu. Thời gian qua, ông gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Hơn nữa, vì tuổi đã cao, Cowell không đủ sức cáng đáng mọi việc.

Mặc dù lợi nhuận công ty sụt giảm, tình hình tài chính của Simon Cowell vẫn ổn. Ảnh: Mirror.

Một nguồn tin chia sẻ với The Sun: "Những người từng làm việc với Simon đều cảm thấy cực kỳ biết ơn cơ hội và kinh nghiệm trong thời gian ở Syco. Họ hiểu hướng đi mới của anh ấy. Những người buộc phải rời đi không có ý kiến tiêu cực nào về việc này".

"Đó là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Simon đưa ra quyết định này với trái tim nặng trĩu nhưng sau nhiều cân nhắc, anh ấy phải làm những gì tốt nhất cho bản thân và gia đình", nguồn này nói thêm.

Mặc dù lợi nhuận sụt giảm, giá trị công ty vẫn tăng trưởng đáng kể, vì vậy, tình hình tài chính của Cowell nhìn chung vẫn ổn. Hồi năm 2021, Cowell được chia một phần trong 45,35 triệu bảng cổ tức của công ty, chứng tỏ ông đủ khả năng tài chính để trải qua một năm không cần lương.

Syco Entertainment là công ty giải trí truyền thông có trụ sở ở cả London (Anh) và Los Angeles (Mỹ) do Cowell thành lập và sở hữu. Trước đây tập trung vào âm nhạc, công ty hiện đầu tư sản xuất chương trình truyền hình. Syco Entertainment đang sở hữu nhượng quyền thương mại của The X Factor, Got Talent và nhiều show hấp dẫn khác.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Cowell thừa nhận ông nghiện làm việc nhưng giờ là lúc phải sống chậm lại, tập trung vào sức khỏe và gia đình, sau khi bị gãy lưng trong một vụ tai nạn xe đạp và một lần ngã cầu thang.