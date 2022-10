Silver fox là ai mà được nhiều phụ nữ trẻ mến mộ?

Nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí được gọi là silver fox vì thông minh và sở hữu vẻ bề ngoài cuốn hút.

Silver fox /ˌsɪl.və ˈfɒks/ (danh từ): Nghĩa đen: Cáo bạc; Nghĩa bóng: Người đàn ông lớn tuổi nhưng cuốn hút.

Định nghĩa:

Silver fox được định nghĩa là người đàn ông lớn tuổi, đẹp trai, có mái tóc màu xám bạc. Ngoài vẻ đẹp cuốn hút, những người được gọi là silver fox rất thông minh, tinh tế, điềm đạm và có gu thời trang ổn định. Kiểu người này thường được những phụ nữ trẻ mến mộ, yêu quý.

Theo Merriam-Webster Dictionary, thực chất, cách dùng silver fox để chỉ con người đã xuất hiện từ năm 1920. Thời đó, cầu thủ bóng chày Jess Petty được gọi là cáo bạc. Tuy nhiên, cách gọi này nhằm ám chỉ khả năng thi đấu của ông, không phải nói về vẻ bề ngoài hay tính cách.

Hiện nay, một số người nổi tiếng được gọi là silver fox, ví dụ, diễn viên Pierce Brosnan, đạo diễn George Clooney, nhà báo Anderson Cooper, diễn viên John Slattery...

Silver fox dùng để chỉ đối tượng là nam giới, nhưng đôi khi, thuật ngữ này cũng có thể dùng để chỉ những người phụ nữ đẹp, lớn tuổi, có mái tóc bạc. Diễn viên Helen Mirren và diễn viên Jamie Lee Curtis là những người được khán giả, giới truyền thông ưu ái gọi là cáo bạc.

Ứng dụng của silver fox trong tiếng Anh:

- Thanks to his prematurely gray hair and chiseled features, John Slattery has been primetime's staple silver fox for almost twenty years.

Dịch: Nhờ mái tóc bạc sớm và đường nét sắc sảo, John Slattery trở thành "cáo bạc" hàng đầu trong suốt gần 20 năm qua.

- The term silver fox can refer to an older man or woman who is nonetheless still wise and charming.

Dịch: Thuật ngữ "cáo bạc" dùng để chỉ đàn ông hoặc phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn khôn khéo, cuốn hút.