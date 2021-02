Ca sĩ Justin Bieber và bà xã gây chú ý khi xuất hiện cùng siêu xe lạ mắt trong buổi ăn tối cuối tuần.

Ngày 30/1, vợ chồng Justin Bieber được ghi lại hình ảnh có mặt ăn tối tại nhà hàng ở Santa Monica, California, Mỹ. Giọng ca Yummy và bà xã mang khẩu trang, tuân thủ quy tắc dịch bệnh.

Trong lần xuất hiện này, ca sĩ 27 tuổi diện phong cách streetwear thời thượng với hoodie cam đỏ phối cùng mũ len đồng điệu. Trong khi đó, người mẫu Hailey Bieber khoe dáng chuẩn với áo không dây bó sát, quần ống rộng cạp cao. Cô chọn tông màu đen để thể hiện sự gợi cảm.

Vợ chồng Justin Bieber xuống phố ăn tối với phong cách thời thượng.

Ngoài vẻ ngoài thời thượng, truyền thông quốc tế chú ý vào siêu xe của Justin Bieber.

Theo Daily Mail, xế hộp của nam ca sĩ là xe điện Rolls-Royce được đặt làm tại hãng West Coast Customs. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt đặc trưng và biểu tượng Spirit of Ecstasy trên nắp.

Về tổng thể, mẫu xe màu bạc của giọng ca What Do You Mean khá lạ và bắt mắt. Theo Mail Online, xế hộp được đặt làm riêng có giá khoảng 500.000 USD .

Nam ca sĩ được biết đến là sao trẻ có bộ sưu tập xế hộp khủng bậc nhất Hollywood. Năm 2015, Bieber từng khoe siêu xe Ferrari 458 Italy sơn xanh do West Coast Customs. Ca sĩ người Canada là khách quen của hãng độ xe nổi tiếng.

Siêu xe của nam ca sĩ có phong cách ấn tượng và thu hút người dân.

Trước đây, anh xuất hiện với nhiều mẫu xe sang trọng như Smart ForTwo, Range Rover đen, Cadillac CTS-V phong cách Batman, Ferrari F430 hay Porsche 997 Turbo.