Siêu trộm ở TP.HCM giấu đồ nghề phá khóa trong quần lót

Bỏ đồ nghề vào quần lót rồi bắt xe ôm đi gây án, Hùng đột nhập nhiều công ty, cửa hàng và nhà dân ở TP.HCM.

Ngày 8/5, Công an quận 3, TP.HCM, bắt khẩn cấp Lương Mạnh Hùng (42 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Hùng là nghi phạm đã trộm cắp tại hàng loạt công ty, cửa hàng và nhà dân ở quận 3.

Lương Mạnh Hùng bị cảnh sát bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: T.L.

Thời gian gần đây, Công an quận 3 nhận được nhiều đơn tố giác của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị. Trích xuất camera an ninh, nhà chức trách xác định các vụ trộm trên do một nghi phạm gây ra.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 3 xác định Hùng là nghi phạm gây án. Bước đầu, nghi phạm khai đã gây ra 4 vụ trộm trên địa bàn quận 3.

Cụ thể, rạng sáng 22/4, Hùng đột nhập vào văn phòng Công ty TNHH Hilti Việt Nam, ở phường Võ Thị Sáu, lấy 2 máy tính xách tay, điện thoại iPhone X và 3.000 USD .

Đến ngày 2/5, nghi phạm đột nhập vào nhà hàng trên đường Bà Huyện Thanh Quan, mở két sắt lấy 25 triệu đồng, 2 máy tính xách tay.

Năm ngày sau, Hùng đột nhập vào 2 căn nhà ở quận 3, lấy nhiều tiền mặt, 3 điện thoại di động, máy chụp hình và 3 ống kính máy ảnh.

Dụng cụ hành nghệ và nhiều tài sản Hùng chưa kịp tẩu tán. Ảnh: T.L.

Theo cảnh sát, Hùng là trộm chuyên nghiệp, có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Nghi phạm lợi dụng đêm khuya, bẻ khóa đột nhập vào các cửa hàng, nhà hàng, công ty và tiệm Spa không người trông coi.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều nhiều dụng cụ gây án và tài sản Hùng chưa kịp tẩu tán.

“Đồ nghề mở khóa được giấu trong quần lót để ngụy trang. Hùng chuyên bắt xe ôm để đi gây án nên khó bị phát hiện”, đại diện Công an quận 3 chia sẻ.