Siêu trộm iPhone sa lưới

Chỉ vì lười lao động và thích tiêu xài, một thanh niên 9X ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã liên tiếp lấy trộm hàng chục chiếc điện thoại di động có giá trị lớn.

Nửa năm trôi qua, chủ cửa hàng của Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT chi nhánh huyện Gia Lộc (đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc) vẫn nhớ rõ vụ bị siêu trộm lấy mất 28 chiếc iPhone. Trước đây, việc mất trộm chưa bao giờ xảy ra nhưng chỉ trong một đêm, cửa hàng này bị kẻ gian đột nhập lấy 28 chiếc iPhone và nhiều tài sản khác trị giá hơn 845 triệu đồng.

Lấy cắp 28 chiếc iPhone trong đêm



Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, tầm 3h30 ngày 20/12/2022, kẻ gian cạy cửa cuốn của cửa hàng này, lấy đi 28 chiếc điện thoại iPhone, máy tính xách tay Macbook Air, 12 tai nghe.

Qua dữ liệu thu thập tại hiện trường, kẻ trộm tỏ ra rất tinh vi, xảo quyệt. Nghi phạm che giấu tung tích bằng cách mặc áo mưa, đeo khẩu trang, sử dụng biển kiểm soát xe máy giả. Lúc đột nhập vào cửa hàng, nghi phạm đến ngay khu vực cất điện thoại iPhone để lấy, hành động diễn ra nhanh gọn. Việc này chứng tỏ, nghi phạm có thời gian dài rà soát, nắm bắt quy luật hoạt động của nhân viên cửa hàng, các khu vực để đồ, nhất là chọn thời điểm rạng sáng khi cửa hàng không có người trông coi, khu vực ít người qua lại để ra tay.

Vũ bị bắt trên đường di chuyển vào TP.HCM. Ảnh: cơ quan công an cung cấp.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Gia Lộc và một số đơn vị liên quan sử dụng đồng bộ các biện pháp để rà soát, rà dựng nghi phạm. Tuy nhiên, manh mối thu thập được rất ít. Có thời điểm, vụ việc tưởng chừng rơi vào ngõ cụt.

Sau đó khoảng một tháng rưỡi, cửa hàng của Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Hà Nội) cũng bị mất trộm điện thoại di động. Dấu vết để lại hiện trường cho thấy nghi phạm có phương thức, thủ đoạn tương tự vụ trộm ở Gia Lộc. Nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập tức mở rộng phạm vi điều tra, đồng thời tích cực phối hợp với đơn vị bạn xâu chuỗi thời gian, không gian hoạt động để rà dựng nghi phạm. Nhiều ngày sau, không phụ sự vất vả của các cán bộ điều tra, chân dung kẻ phạm tội dần dần lộ nguyên hình.

Bắt tại Ninh Thuận

Từ những tài liệu, chứng cứ có được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định kẻ gây ra 2 vụ trộm trên chính là Phạm Tuấn Vũ, sinh năm 1994, ở thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn (Tứ Kỳ).

Cũng thời điểm này, qua công tác trinh sát, các điều tra viên nắm được thông tin quan trọng là Vũ đang di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để tiêu thụ hàng trộm cắp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ điều tra xác định, Vũ đi ôtô khách. Ngay lập tức, các cán bộ điều tra lên phương án vây bắt. Để thực hiện thành công nhiệm vụ, phương án được tính toán kỹ càng, theo sát từ việc Vũ xuất phát ở bến xe nào, đi xe gì, biển kiểm soát bao nhiêu, đi với ai, có mang theo hung khí không.

Phương án vây bắt đặt các yếu tố bảo đảm an toàn cho lực lượng cán bộ, người dân và chính nghi phạm lên hàng đầu. Cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập tức triển khai lực lượng bám sát nghi phạm và thông báo cho cơ quan công an các đơn vị bạn sẵn sàng phối hợp bắt giữ nghi phạm. Khi ôtô khách chở Vũ đến địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nắm bắt thời cơ thuận lợi, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp bắt giữ Vũ thành công. Lúc bị bắt, Vũ rất bất ngờ. Về Hải Dương, Vũ khai nhận bản thân không nghĩ bị bắt ở Ninh Thuận vì quá trình lẩn trốn rất cẩn thận che giấu hành tung.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất hồ sơ vụ việc và chuyển VKSND tỉnh để truy tố Vũ ra tòa về tội trộm cắp tài sản.

Theo cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, con đường dẫn đến tội lỗi của Vũ xuất phát từ việc bản thân lười lao động, thích ăn chơi dẫn đến nợ nần. Cũng vì điều này, Vũ đã bị vợ bỏ.

Cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo các cửa hàng kinh doanh, buôn bán hàng hóa có giá trị cần có người trông coi 24/24h. Cùng với đó, các cửa ra vào cần được gia cố cẩn thận, bố trí nhiều lớp, nên lắp hệ thống chuông báo tự động.