'Siêu trộm' chuyên trèo tường thực hiện hàng loạt vụ cuỗm tài sản

Với khả năng leo trèo tường, tên trộm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản, cuối cùng đã bị công an tóm gọn.

Ngày 30/5, Công an TP Phủ Lý, Hà Nam, cho biết đã bắt giữ Trần Trung Tây (40 tuổi, ngụ huyện Giao Thủy, Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị Nguyễn Thị H. (trú tổ 8, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý) đến cơ quan Công an trình báo việc căn biệt thự nhà chị bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 nhẫn kim cương, một đồng hồ đeo tay và một máy tính bảng cùng nhiều đồ vật khác (tổng giá trị khoảng 120 triệu đồng).

Tây (áo trắng) thực nghiệm lại hiện trường vụ đột nhập trộm tài sản tại căn biệt thự.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Phủ Lý đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định tiến hành xác minh, khoanh vùng đối tượng và đã xác định thủ phạm gây án chính là Trần Trung Tây. Ngay lập tức Công an đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng này để phục vụ điều tra.

Khi được đưa về trụ sở, Tây khai nhận, từ đầu năm đến nay, đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Thủ đoạn chính của đối tượng đó là trèo tường đột nhập vào trong để ra tay.

Sau khi bị bắt, Cơ quan Công an đã tổ chức cho Tây thực nghiệm lại hiện trường đột nhập nhà chị H và nhận thấy khả năng leo trèo tường của Tây thật sự rất “lợi hại”.