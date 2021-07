Siêu thị yêu cầu mỗi khách không mua quá 3 vỉ trứng

Một số siêu thị hiện giới hạn số lượng hàng hóa bán ra nhằm hạn chế tình trạng một số người lợi dụng dịch bệnh để kiếm lợi.

Theo đại diện Saigon Co.op, lợi dụng việc giá cả siêu thị bình ổn và người dân có nhu cầu cao, một số cá nhân đã đến các siêu thị của hệ thống này gom hàng đem ra ngoài bán để kiếm lợi. Điều này khiến một số mặt hàng bị đứt cục bộ, không bổ sung hàng kịp dẫn đến người có nhu cầu thật sự không mua được hàng.

"Điển hình là mặt hàng trứng gà, hiện nay xuất hiện nhiều cá nhân vào siêu thị gom hàng ra ngoài bán giá gấp đôi, gấp ba khiến các siêu thị phải dán bảng hạn chế để giúp càng nhiều người mua được càng tốt", đại diện Saigon Co.op cho biết.

Tương tự, MM Mega Market hiện cũng giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua 3 vỉ trứng. Đại diện chuỗi đại siêu thị này khẳng định và cam kết không thiếu nguồn hàng dự trữ đối với mặt hàng thực phẩm, nhất là trứng.

"Nếu khách hàng mua với số lượng lớn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hàng cục bộ, càng gây hoang mang cho mọi người khi đến mua sắm tại siêu thị. Hơn nữa việc giới hạn số lượng còn để tránh việc đầu cơ, tích trữ của một số người dân cũng như đảm bảo cơ hội cho nhiều khách hàng được mua sản phẩm", đại diện MM Mega Market chia sẻ.

Khu vực bán trứng gà, vịt của một siêu thị trống trơn. Ảnh: Phương Lâm.

Trong bối cảnh sức mua tăng cao, giá cả tại các chợ truyền thống biến động lớn, các siêu thị cho biết hàng hóa vẫn được giữ mức giá ổn định bất kể những chi phí phát sinh về vận chuyển, xét nghiệm hay khó khăn về nhân sự.

Vừa qua, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường tại TP.HCM đề xuất điều chỉnh tăng 1.500-2.630 đồng/chục trứng gà loại 1 và 2.000-2.420 đồng/chục trứng vịt loại 1. Lý do là giá đầu vào đã tăng từ 19-21% so với thời điểm đầu chương trình bình ổn ngày 1/4, đồng thời chi phí vận chuyển cũng tăng cao do ảnh hưởng của dịch.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, giá bán lẻ các mặt hàng trứng gia cầm đã đủ điều kiện điều chỉnh giá. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nếu điều chỉnh giá bán thì sẽ tác động vào tình hình giá thị trường nói chung và tâm lý người tiêu dùng. Do đó, Sở sẽ xem xét đề xuất này vào thời gian phù hợp.

Tại siêu thị, giá trứng gà hiện khoảng 26.000-27.300 đồng/chục, giá trứng vịt dao động từ 31.000-39.000 đồng/chục. Trong khi đó, giá trứng tại các chợ truyền thống đã tăng từ mức 30.000-35.000 đồng/chục trước đây lên khoảng 40.000-50.000 đồng/chục.