Siêu thị tìm cách giảm tải cho hệ thống cung ứng của TP.HCM

Các siêu thị đang mở thêm nhiều điểm bán lưu động và đẩy mạnh bán online để giảm áp lực cung ứng cho toàn hệ thống, song song với việc tăng nguồn cung đồ chế biến sẵn.

Từ khi TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, các chợ truyền thống đóng cửa, mua hàng siêu thị cũng khó khăn, chị Ánh (quận Bình Thạnh) khó tìm mua thực phẩm tươi sống, đặc biệt là rau. Nay có thêm một điểm bán thực phẩm tươi sống gần nhà, chị đến xếp hàng chờ mua từ sáng sớm 14/7.

"Thấy đầy đủ rau củ, thịt, cá, giá ổn nên tôi cũng mừng. Hôm nay tôi chủ yếu mua rau cải về ăn", chị nói với Zing.

Hai ngày qua, hàng chục xe bán thực phẩm lưu động của các doanh nghiệp bán lẻ như Voso, Aeon, Bách Hóa Xanh, B's Mart, Saigon Co.op... đồng loạt lăn bánh trên đường phố TP.HCM. Mỗi xe bày bán khoảng 10-40 mặt hàng với mức giá bằng giá niêm yết tại siêu thị hoặc rẻ hơn.

Người dân mua hàng tại một điểm bán lưu động ở quận Bình Thạnh sáng 14/7. Ảnh: Phương Lâm.

Bán hàng lưu động

Mỗi ngày, 4 xe lưu động của Aeon sẽ lần lượt di chuyển đến các điểm bán theo lộ trình do Sở Công Thương TP.HCM và UBND các quận, TP Thủ Đức bố trí. Các cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm thông báo đến người dân về thời gian và địa điểm bán hàng theo từng ngày.

Ông Nguyễn Nhơn Quý, Trưởng phòng Truyền thông Aeon Việt Nam, cho biết sẵn sàng tăng thêm điểm bán tại các khu vực có nhu cầu để phục vụ người dân khi Sở Công Thương cùng UBND các quận, huyện, TP đề nghị và hỗ trợ. Hoạt động dự kiến kéo dài suốt giai đoạn TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16.

"Nhiều người dân chia sẻ cần mua hàng với số lượng lớn phục vụ nhu cầu của gia đình với đông thành viên. Tuy nhiên do khối lượng vận chuyển của từng xe bán hàng lưu động có giới hạn, những khách hàng này có thể tham khảo các kênh bán hàng online của chúng tôi", đại diện Aeon nói thêm.

Trong khi đó, chuỗi cửa hàng tiện lợi B's Mart cung cấp 30 mặt hàng rau củ quả, thịt và đồ đóng hộp tại một điểm bán lưu động ở phường An Phú, TP Thủ Đức. So với điểm bán của các nhà bán lẻ khác thường chỉ hoạt động trong buổi sáng do tính chất hàng tươi sống, thời gian phục vụ ở đây kéo dài từ 6-16h hàng ngày.

Sở Công Thương TP.HCM và UBND các quận, TP Thủ Đức phối hợp với các doanh nghiệp bán lẻ để tổ chức nhiều điểm bán hàng lưu động. Ảnh: Phương Lâm.

"Chúng tôi chọn địa điểm này do các chợ truyền thống quanh đây đã tạm ngừng hoạt động. Nơi đây cũng khá gần với cửa hàng của B's Mart nên thuận tiện cho việc cung ứng hàng hóa. Hiện chúng tôi đang làm việc với Sở Công Thương TP.HCM để mở thêm 1-2 điểm nữa", đại diện B's Mart cho biết.

Đến nay, đơn vị mở nhiều điểm bán hàng lưu động nhất là sàn thương mại điện tử Voso, với 34 điểm đặt tại các bưu cục của Viettel Post thuộc 18 quận, huyện, TP của TP.HCM.

Doanh nghiệp cho biết sẽ cung cấp 13 tấn hàng hóa gồm nhiều loại nông sản, thực phẩm tươi như rau củ quả với mức giá thấp hơn hoặc bằng giá bán chương trình bình ổn của TP.

Đẩy mạnh kênh online

Song song với việc bán hàng tại siêu thị và điểm lưu động, các hệ thống bán lẻ cũng cho biết đang tăng cường các kênh giao dịch online và khẳng định vẫn giao hàng đến cả những khu vực bị phong tỏa.

Cụ thể, MM Mega Market đưa ra 3 hình thức đặt hàng trực tuyến thông qua website, Zalo OA và hotline của từng siêu thị, với khoảng 7.000 sản phẩm được cam kết giao trong vòng 4 tiếng (nếu đặt trước 17h) và miễn phí vận chuyển trong bán kính 10 km.

Theo ông Bruno Jousselin, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, lượng đơn hàng online trong đợt dịch thứ 4 tăng gấp 7-8 lần so với các làn sóng dịch trước đây. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm công nghệ khác dành cho nhóm khách hàng là doanh nghiệp và hộ gia đình.

"Đặc biệt, chúng tôi đang nghiên cứu và hy vọng sẽ sớm đưa vào sử dụng phần mềm Pick & Go, được phát triển bởi công nghệ AI. Bạn sẽ không còn phải xếp hàng dài chờ đến lượt thanh toán mà chỉ cần tải ứng dụng, quét mã QR khi bước vào siêu thị, chọn sản phẩm sau đó bấm thanh toán, toàn bộ chi phí mua hàng sẽ được tính vào tài khoản”, ông Bruno Jousselin nói thêm.

Các siêu thị đang tìm kiếm nhiều giải pháp để đẩy mạnh bán hàng online. Ảnh: Phạm Ngôn.

Tại các chuỗi bán lẻ khác, nhân sự tiếp nhận, chuẩn bị đơn hàng online và giao hàng cũng đang được tăng cường tối đa.

Aeon cho biết chỉ tính riêng tháng 6, số đơn hàng qua GrabMart đã tăng gần 4 lần, qua ứng dụng Aeon tăng 7 lần so với tháng 5. Từ khi TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16, một số thời điểm các siêu thị phải tạm thời phân bổ lại thời gian xử lý đơn hàng.

Do không phải là đơn vị chuyên doanh online và bất ngờ sức mua đổ dồn về tột độ nên đơn vị mong người dân thông cảm cho những sự bất tiện, chậm trễ Đại diện Saigon Co.op

Còn Central Retail cũng tăng cường quảng bá trên các kênh online. Tuy vậy, đại diện đơn vị thừa nhận đang gặp khó khăn do đối tác cung cấp tài xế giao hàng bị hạn chế, ít hơn ngày thường 70% nên chưa thể giao hàng nhanh như bình thường.

Đại diện Saigon Co.op cũng nhấn mạnh: "Do không phải là đơn vị chuyên doanh online và bất ngờ sức mua đổ dồn về tột độ nên đơn vị mong người dân thông cảm cho những sự bất tiện, chậm trễ, các đơn hàng sẽ lần lượt đáp ứng đầy đủ".

Hiện lượng khách đến mua hàng tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food vẫn đông, đồng thời đơn hàng qua website và ứng dụng tăng khoảng 30%. Hiện Saigon Co.op cho biết đã giao thành công hơn 70% đơn hàng online qua website và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

Tăng nguồn cung thực phẩm chế biến sẵn

Theo chủ trương của TP, hệ thống siêu thị Tops Market, Big C và Go! đã lên kế hoạch sản xuất tăng từ 40-50% sản lượng thực phẩm chế biến sẵn so với ngày thường.

Trong đó, quầy thức ăn sẵn hiện có trên 20 sản phẩm gồm các món nóng, món chiên...; quầy bánh mì có trên 50 sản phẩm mỗi ngày như bánh mì baguette, bánh sandwich, bánh ngọt, bánh mặn...

Trong khi đó, Saigon Co.op cũng tăng cường bổ sung vào danh mục hàng hóa những món ăn chế biến nấu chín tiện lợi để bán trên các ứng dụng, website của doanh nghiệp và hầu hết ứng dụng giao đồ ăn hiện nay.

Thực phẩm chế biến sẵn được bày bán tại một siêu thị ở quận 10. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhà bán lẻ cho biết danh mục này dự kiến có khoảng 200 món ăn và combo, chia làm 3 nhóm chính gồm các món ăn sáng, món dinh dưỡng ăn liền và món tiện lợi cả ngày, chỉ cần làm nóng là có thể ăn ngay được.

Còn tại Aeon, đại diện đơn vị khẳng định khu vực ẩm thực tự chọn đảm bảo đầy đủ các món ăn chế biến sẵn. Khách hàng cũng có thể đặt mua hoa quả cắt sẵn, bánh mì, sushi, gà rán... trên các ứng dụng giao hàng ngay như GrabMart và NowFresh.