Siêu thị mở cửa đến 20h ngày 30 Tết

Aeon cho biết sẽ mở cửa các siêu thị đến tối 30 tháng Chạp, trong khi các hệ thống bán lẻ khác cũng phục vụ người tiêu dùng đến 12h trưa cùng ngày.

Hệ thống siêu thị Aeon cho biết sẽ hoạt động thêm giờ và mở cửa xuyên Tết để phục vụ người dân đến mua sắm, giải trí. Trong đó, mỗi siêu thị ở từng tỉnh, TP sẽ có giờ hoạt động khác nhau.

Cụ thể, siêu thị Aeon Long Biên và Hà Đông (Hà Nội) mở cửa từ 8h sáng đến 23h đêm giai đoạn 27-29 Tết. Trong ngày 30 Tết, những điểm bán này vẫn hoạt động từ 8h đến 20h, sau đó tiếp tục mở cửa từ 12h đến 22h ngày mùng 1. Từ mùng 2-5 Tết, các siêu thị phục vụ khách từ 8h đến 22h.

Trong khi đó, Aeon Tân Phú, Bình Tân (TP.HCM) và Aeon Bình Dương mở cửa từ 9h đến 22h các ngày 29 Tết và từ mùng 2-5 Tết. Riêng ngày 30 Tết, các siêu thị đóng cửa sau 19h, mùng 1 mở cửa từ 11h.

Các siêu thị tăng giờ mở cửa, thậm chí hoạt động xuyên Tết để phục vụ người dân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngược lại, đa số hệ thống siêu thị khác đều chỉ mở bán đến 12h ngày 30 Tết và hoạt động trở lại từ trưa mùng 2. Cụ thể, Saigon Co.op cho biết các chuỗi bán lẻ của đơn vị này gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife, Sense City sẽ tăng giờ mở cửa phục vụ Tết 2-4 tiếng mỗi ngày. Riêng loạt cửa hàng tiện lợi 24h thương hiệu Cheers sẽ hoạt động xuyên suốt không nghỉ.

Từ nay đến ngày 7/2 (tức 26 Tết), Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Smile mở cửa từ 7h sáng đến 23h đêm, riêng chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food mở cửa sớm hơn từ 6h. Trong các ngày 8-10/2 (tức 27-29 Tết), Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Smile mở cửa từ 6h sáng đến 23h đêm, Co.op Food mở cửa từ 5h30.

Đáng chú ý, ngày 11/2 (tức 30 Tết), các điểm bán lẻ của Saigon Co.op sẽ đồng loạt mở cửa từ 6h sáng phục vụ đến 12h trưa. Sau khi nghỉ mùng 1, toàn hệ thống mở cửa nửa ngày từ mùng 2 Tết, Co.op Smile mở cửa từ mùng 3, Co.op Food mở cửa từ mùng 4.

Từ mùng 6 Tết, hầu hết siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại của Saigon Co.op mở cửa hoạt động lại bình thường.

Tương tự, các siêu thị Big C cũng tăng thời gian mở cửa từ 7h sáng đến 23 giờ đêm từ nay đến 29 Tết. Riêng 30 Tết sẽ mở cửa lúc 6h sáng và dừng hoạt động lúc 14h. Siêu thị này cũng đóng cửa vào mùng 1 nhưng mở cửa xuyên suốt từ 8h sáng đến 22h30 tối vào các ngày mùng 2 và mùng 3 sau đó.

Trong khi đó, VinMart và VinMart+ có thời gian nghỉ Tết dài nhất trong các hệ thống bán lẻ. Vinmart mở cửa phục vụ khách mua sắm đến 12h ngày 30, còn VinMart+ hoạt động đến 16h cùng ngày. Toàn bộ hệ thống mở cửa trở lại từ mùng 4 Tết.

Ghi nhận sức mua chung so với thời điểm này của năm trước, hiện nhóm hàng bánh kẹo và hàng tươi sống của Saigon Co.op đang có tăng trưởng tốt 20%. Trong đó, nhóm thịt gia cầm như gà, vịt và gia súc heo, bò đang tăng mạnh nhất, khoảng 10-25% cùng kỳ.

Trong khi đó, tập đoàn Central Retail cũng dự báo nhu cầu mua hàng thực phẩm tươi sống tại các đại siêu thị Big C và GO! sẽ tăng khoảng 50% so với dịp Tết năm ngoái. Do đó, đơn vị này đã chuẩn bị lượng hàng hóa tương ứng với nhiều chương trình bình ổn, khuyến mãi nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Bà Hồ Thị Hồng Đào, Phó giám đốc Marketing Saigon Co.op cũng cho biết hệ thống đang tập trung giảm giá mạnh thêm cho nhóm thịt heo, các sản phẩm chế biến từ thịt heo, thịt gà, các loại rau củ và đặc biệt là các loại trái cây, đặc sản chưng cúng trong mâm cổ gia tiên ngày Tết.

Bên cạnh đó, với đặc tính khách hàng siêu thị thường mua bia và nước giải khát để biếu tặng hoặc dự trữ dùng cho các dịp sum họp gia đình, tình hình tiêu thụ ngành hàng này cũng tăng trưởng ổn định khoảng 5-10% so với cùng kỳ.

Tại MM Mega Market, từ cách đây 2 tuần, sức mua nhìn chung đã tăng tới 10% và duy trì đến nay. Riêng tuần gần nhất, số khách đến siêu thị tăng 1.500% so với ngày thường.