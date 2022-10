‘Siêu nhân’ tiếp tục gọi tên Henry Cavill

Không phụ sự mong đợi của khán giả hâm mộ toàn cầu, nam diễn viên Henry Cavill sẽ trở lại trong bộ phim Siêu nhân mới.

Theo báo cáo mới nhất của Cbr, tài tử người Anh sẽ một lần nữa trở lại Vũ trụ DC mở rộng (DCEU) với phần phim Man of Steel tiếp theo.

Cụ thể, trong tập gần đây của podcast Marvelvision, nhà phê bình Devin Faraci đã tiết lộ rằng nam diễn viên sẽ không chỉ trở lại với vai Siêu nhân trong Black Adam. Anh thậm chí còn chuẩn bị xuất hiện trong phần phim siêu anh hùng độc lập tiếp theo.

“Henry Cavill tái xuất vai diễn Superman trong Black Adam là vì Dwayne Johnson đã đề nghị như vậy. Anh ấy dường như đã gây áp lực với hãng phim Warner Bros. và yêu cầu họ đến gặp Henry. Đồng thời, cũng ép họ phải ký hợp đồng với anh ta, bao gồm cả việc bảo đảm sản xuất một bộ phim Siêu nhân mới. Tất cả đều là nhờ công của The Rock”, Faraci nhấn mạnh.

The Rock (phải) được cho là người mang vai diễn Siêu nhân của Henry trở lại.

Người hâm mộ chắc hẳn cũng không lấy làm lạ khi ngôi sao của Black Adam lại làm như vậy. Trước đó, The Rock từng ca ngợi đàn em là "Siêu nhân của thế hệ" và gọi những bộ phim anh đóng là "hiện tượng". Ngoài ra, ngôi sao 50 tuổi cũng chia sẻ rằng, Henry và anh là bạn bè ngoài đời. Và mỗi lần nhìn thấy đàn em, The Rock đều tự nhủ "Anh chàng này đúng là một Siêu nhân chính hiệu”.

Henry Cavill gắn liền với hình tượng Superman trong lòng khán giả hâm mộ.

Nam diễn viên người Anh, Henry Cavill, hiện là ngôi sao hàng đầu của Hollywood. Ở tuổi 39, anh có sự nghiệp lẫy lừng với hàng loạt bộ phim lớn nhỏ. Trong đó, có thể kể tới những cái tên như Immortals, The Cold Light of Day hay The Witcher,... Đặc biệt, Henry được coi là cái tên bảo chứng cho nhân vật Superman - quân bài chủ lực của hãng DC trong việc cạnh tranh thị phần phim siêu anh hùng với Marvel.

Gần đây, tương lai các bộ phim của Cavill là chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn hâm mộ. Thậm chí, có thông tin cho rằng, ngôi sao Man of Steel sẽ tham dự sự kiện San Diego Comic-Con 2022 để quảng bá cho các dự án về Superman mới. Tuy nhiên, những tin đồn này nhanh chóng được chứng minh là sai sự thật sau khi Cavill rốt cuộc đã không xuất hiện.