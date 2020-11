Siêu mẫu Tyra Banks bị chê mặc váy giống bông tắm

Một bộ phận công chúng so sánh bộ váy xếp tầng màu xanh của siêu mẫu người Mỹ trông giống dụng cụ vệ sinh.

Theo Page Six, trong đêm chung kết Dancing with the Stars mùa thứ 29, khán giả không ngừng bàn tán về chiếc váy bồng bềnh của MC Tyra Banks. Một số thậm chí so sánh bộ cánh với các sản phẩm chùi rửa.

Khán giả ví bộ cánh của Tyra Banks như bông tắm hoặc bông rửa chén. Ảnh: Daily Mail, Twitter.

Một người dùng Twitter châm biếm: "Tôi không biết ai thiết kế bộ cánh. Chiếc váy màu xanh của Tyra trông chẳng khác gì miếng cọ rửa hiệu SOS".

Trên mạng xã hội, người hâm mộ bình luận vui rằng "mẹ đẻ" series Next Top Model được hãng kinh doanh sản phẩm làm sạch Swiffer tài trợ cho lần xuất hiện này.

"Bộ váy Tyra mặc có thể dọn sạch căn nhà của tôi", "Tôi đã vệ sinh không gian sống để đón Lễ Tạ ơn. Tôi tự hỏi Tyra có sẵn sàng diện bộ cánh lông vũ cầu kỳ vào ngày hôm ấy để sẵn tiện lau dọn hay không"... là một số bình luận hài hước của khán giả.

Ngoài ra, có ý kiến nhận định bộ váy mà siêu mẫu Mỹ trưng diện còn giống với miếng bông tắm.

Trong khi đó, ngôi sao của Tiger King Carole Baskin dành lời khen cho phong cách của Tyra Banks. Cô viết: "Không rõ làm sao để Tyra thay bộ cánh tuyệt đẹp ấy nhanh như vậy. Tôi đoán kinh nghiệm người mẫu lâu năm đã giúp chị ấy làm được điều đó".

Thông qua trang cá nhân, siêu mẫu 47 tuổi không phản hồi bình luận khôi hài của dân mạng. Cô chỉ tiết lộ việc đã phối giày sneaker với bộ cánh gây tranh cãi. "Tôi đã lén mang giày thể thao trong khi trưng diện chiếc váy xanh lơ đáng yêu. Điều đó giúp tôi di chuyển thoải mái hơn", cô kể.

Trong show Dancing with the Stars, Tyra Banks đảm nhận vai trò MC, nhưng luôn xuất hiện với trang phục sang chảnh. Nhiều người khen cô là điểm nhấn của chương trình.

"Phong cách 'tắc kè hoa' của Tyra chiếm trọn sự quan tâm suốt mùa giải, kể cả khi cô ấy cosplay hình ảnh Jennifer Lopez trong bộ đầm xẻ ngực Versace kinh điển", tờ Page Six bình luận.

Tyra Banks xuất hiện đẳng cấp trong show khiêu vũ. Ảnh: Us Magazine.

Tyra Banks sinh năm 1973, là người mẫu Mỹ gốc Phi nổi tiếng với loạt chương trình truyền hình thực tế America's Next Top Model. Cô cũng là người chiến thắng giải Emmy cho chương trình talk show.