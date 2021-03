Siêu mẫu nội y lần đầu xuất hiện sau khi sinh con

Karlie Kloss mặc trang phục giản dị, đi dạo trên phố sau khi sinh con đầu lòng.

Ngày 24/3 (giờ địa phương), Karlie Kloss được trông thấy trên phố tại Miami, Florida (Mỹ), theo Just Jared.

Cựu thiên thần nội y Victoria's Secret thoải mái đi dạo trong bộ trang phục tối giản. Cô phối áo sơ mi màu xanh olive kèm quần skinny jeans đen. Nữ người mẫu đi giày sneakers cổ thấp, cầm trên tay túi xách cùng tông màu đen. Cô không quên che chắn bằng chiếc khẩu trang giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp tại Mỹ.

Karlie Kloss xuất hiện lần đầu tiên sau khi sinh con hồi đầu tháng (trái). Lúc mang thai, cô không ngại khoe bụng bầu với bikini. Ảnh: Just Jared, Joshua Kushner.

Karlie Kloss buộc cao mái tóc vàng sẫm thành kiểu đuôi ngựa trẻ trung. Cô nhấn nhá một chút cho diện mạo bằng trang sức hoa tai, vòng tay vàng.

Chân dài sinh năm 1992 diện áo sơ mi ngắn tay, cài nút kín cổ. Dường như vóc dáng chưa thay đổi nhiều nên Kloss chọn mặc chiếc áo phom rộng. Tuy nhiên, gương mặt, tay, chân của nữ người mẫu vẫn trông khá thon gọn.

Đây là lần đầu tiên Karlie Kloss xuất hiện nơi công cộng kể từ khi sinh con đầu lòng vài tuần trước. Ngày 15/3, chồng cô - Joshua Kushner - đăng ảnh con được che mặt trên trang cá nhân. Anh chú thích: "Welcome to the world" (tạm dịch: Chào đón con đến với thế giới).

Hiện tại, vợ chồng Karlie Kloss chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào về con của họ, bao gồm giới tính em bé.

Karlie Kloss chào đời tại Chicago và lớn lên ở St. Louis, Missouri, Mỹ. Cô được phát hiện tại show diễn thời trang địa phương. Năm 2006, Kloss xuất hiện trên bìa và trang báo ảnh của tạp chí Scene Magazine ở Chicago số tháng 6. Lúc đó, cô chỉ mới 14 tuổi.

Karlie Kloss mang vẻ đẹp phù hợp với thời trang cao cấp lẫn thương mại. Ảnh: Victoria's Secret, Versace, Dior, Anne of Carversville.

Nữ người mẫu có chiều cao vượt trội lên đến 1,85 m. Nhờ theo học ballet từ nhỏ, những bước catwalk của cô trở nên đặc biệt. Chân dài sinh năm 1992 thể hiện sự nổi bật so với dàn người mẫu cùng trang lứa.

Kloss tham gia tổng cộng 64 show diễn thuộc các kinh đô thời trang lớn vào mùa mốt Thu - Đông 2008. Đến năm 2019, cô góp mặt trên 40 trang bìa Vogue thuộc nhiều phiên bản quốc tế.

Năm 2011, nữ người mẫu trình diễn lần đầu cho hãng Victoria's Secret. 2 năm sau, Kloss gia nhập đội ngũ thiên thần nội y. Năm 2015, cô chia tay đôi cánh thiên thần để tập trung cho việc học.

Sau 6 năm hẹn hò, Karlie Kloss kết hôn với Joshua Kushner - con trai gia đình tài phiệt ở Mỹ - vào tháng 10/2018. Joshua có người anh trai tên Jared Kushner - chồng Ivanka Trump. Jared giữ vai trò cố vấn Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Tháng 12 năm ngoái, vợ chồng Karlie Kloss mua một căn biệt thự 8 phòng ngủ trị giá 23,5 triệu USD ở Miami, Florida, Mỹ.