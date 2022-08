Siêu mẫu Minh Tú biến hóa đa sắc cùng ngân hàng số Cake

Xuất phát từ TVC của ngân hàng số Cake, hashtag “cách mạng trải nghiệm” không chỉ lan rộng trong cộng đồng mạng, mà còn được nhiều người nổi tiếng hưởng ứng.

Dịch vụ ngân hàng dễ khiến người ta liên tưởng đến sự nghiêm túc, chính xác của các con số. Tuy nhiên, TVC mới phát hành của ngân hàng số Cake by VPBank mang đến màu sắc mới thời thượng, cá tính, phá cách đậm chất Gen Z. Video khiến siêu mẫu Minh Tú và nhiều KOLs Việt bày tỏ sự ấn tượng vì hiệu ứng bắt mắt, âm nhạc đã tai và màu sắc sống động. Video cũng góp phần tạo nên xu hướng trên nền tảng TikTok với loạt video duet mà người khởi xướng là siêu mẫu triệu followers Minh Tú.

Cầm trên tay “phụ kiện” đặc biệt - những chiếc thẻ Cake với 5 màu sắc khác nhau, Minh Tú đã sáng tạo nên video “Phất lên cùng Cake” của riêng mình, mang trọn tinh thần thời trang và biến hóa với loạt phong cách, khoe những bước catwalk mượt mà và thần thái sang trọng. Đây cũng là khởi nguồn cho loạt video duet được các TikToker và influencer hưởng ứng “bắt trend”.

Siêu mẫu Minh Tú chia sẻ những trải nghiệm của bản thân trên Facebook cá nhân: “Cake đến tay ai, người ấy phất. Tôi thích nhất là miễn phí dịch vụ, xem TVC được khai sáng về tính năng Cake Super, chỉ cần để bật tính năng này lên là tiền sẽ được tự động sinh lời 3,6%/năm ngang ngửa gửi tiết kiệm, rất tiện dụng”.

Siêu mẫu Minh Tú “tạo trend" duet cùng Cake trên TikTok

Người chị “Thúy Liễu” còn bật mí đến những người em Gen Z về sự tiện lợi của ngân hàng số Cake by VPBank như mở tài khoản 100% online, mất 2 phút được miễn phí trọn đời. Ngoài ra, thẻ ngân hàng sở hữu 5 màu sắc nổi bật, số tài khoản là số điện thoại dễ nhớ.

Thử thách catwalk “Phất lên cùng Cake” từ Minh Tú đã được TikToker Cổ Ngân nhiệt tình hưởng ứng. Diện bộ vest xanh, phụ kiện thẻ Cake giúp cô thêm phần tự tin khoe dáng và thể hiện quyền lực trong từng bước sải chân.

Không “cưỡng” lại sự hấp dẫn từ video duet cùng Cake của Minh Tú, TikToker Bé Duy đã tham gia thử thách cầm thẻ Cake đi muôn nơi và tạo dáng giống siêu mẫu Minh Tú. Anh chàng hài hước kêu gọi giới trẻ tham gia cuộc cách mạng trải nghiệm: “Minh Tú fake đã phất lên cùng chị Minh Tú real, vậy còn bạn tại sao chưa phất lên cùng Cake? Nhanh lên!”.

TikToker Cổ Ngân, Bé Duy khoe dáng bên 5 màu thẻ rực rỡ từ Cake by VPBank.

Loạt video được giới trẻ quan tâm, lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội còn bởi sự bắt mắt qua từng hiệu ứng, âm thanh sống động và đúng tinh thần của người trẻ. Đó là tinh thần tò mò khám phá điều mới, tự tin tiến bước, cũng như cách Cake mạnh mẽ phá bỏ mọi giới hạn với loạt tiện ích mới.

Sự hưởng ứng người nổi tiếng hay KOL Việt cho thấy ngân hàng số Cake by VPBank đang được lòng số đông người dùng, đặc biệt những bạn trẻ mang phong cách sống hiện đại, năng động. Ra mắt vào tháng 1/2021, ngân hàng số Cake by VPBank đã đạt gần 2 triệu khách hàng, được xem là giải pháp mới về ngân hàng điện tử tại Việt Nam. Cake đồng thời mang đến làn sóng mới, đón đầu nhu cầu trải nghiệm dịch vụ ngân hàng nhanh chóng, tiện lợi, an toàn của người trẻ trong nhịp sống hiện đại.