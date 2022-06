Siêu mẫu Hà Tuệ mất điểm sau bộ ảnh phản cảm

Không chỉ liên tục nhận chụp ảnh cho loạt tạp chí thời trang hạng A, dự sự kiện thương mại và quảng bá thương hiệu, Hà Tuệ còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, tham gia chương trình giải trí. Năm 2019, cô đóng vai khách mời trong Pegasus, hợp tác với Thẩm Đằng. Ngoài ra, Hà Tuệ còn khuếch trương danh tiếng qua các show truyền hình như We Are The Champions, Happy Camp, Keep Running, Gala Xuân Vãn.