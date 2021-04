Siêu mẫu Gisele Bundchen tiêu xài 400 triệu USD như thế nào?

Hơn hai thập kỷ làm nghề, Gisele Bundchen kiếm hơn 400 triệu USD và trở thành một trong những siêu mẫu giàu nhất thế giới.

Ngày 3/4, Celebrity Net Worth cập nhật tổng giá trị tài sản của Gisele Bundchen lên đến 400 triệu USD , tức tăng thêm 50 triệu USD chỉ sau ba tháng. Nếu cộng luôn của Tom Brady, cặp vợ chồng này đang nắm giữ khoảng 650 triệu USD .

"Bundchen là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới trong khoảng 2002-2017. Tính đến thời điểm viết bài này, cô đã kiếm được hàng trăm triệu USD từ sự nghiệp người mẫu. Con số đó không bao gồm tài sản bất động sản và các khoản đầu tư khác", trang này viết.

Năm 2015, chân dài Brazil được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người mẫu kiếm nhiều tiền nhất trong vòng một năm. Từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015 (thu nhập chưa khấu trừ thuế), con số được đưa ra là 44 triệu USD .

Gisele Bundchen được giới thời trang "cưng" như thế nào?

Sinh năm 1980 ở Horizontina, một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn Rio Grande do Sul, Brazil, Gisele Bundchen sớm trở thành người mẫu ở tuổi 14.

Khi đi ăn tại một cửa hàng gà rán, Bundchen được một chuyên gia sắc đẹp để mắt, mời cô tham dự cuộc thi Elite Look of the Year. Người đẹp giành ngôi vị á quân chung cuộc. Sau đó, cô chuyển đến São Paulo, Brazil để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Bundchen có cơ hội trình diễn tại New York Fashion Week khi chỉ mới 16 tuổi.

Siêu mẫu Gisele Bundchen với những sải bước mạnh mẽ trên sàn catwalk. Ảnh: Elle.

Với chiều cao 1,8 m, những sải bước mạnh mẽ và dứt khoát được ví như ngựa giậm, Bundchen nhanh chóng trở thành "con cưng" của hầu hết nhà mốt quốc tế. Cát-xê ban đầu của cô chỉ vài trăm USD, rồi sau đó lên đến hàng nghìn, hàng triệu USD mỗi mùa thời trang. Theo Forbes, Bundchen có thể kiếm trung bình khoảng 120.547 USD /ngày.

Chân dài xinh đẹp từng chia sẻ: "Tôi rất biết ơn khi ở tuổi 14 đã được trao cơ hội bắt đầu cuộc hành trình này. Ngày nay, sau hàng chục năm lăn lộn trong ngành, tôi vẫn có đặc ân được chọn lựa tham gia các show diễn lớn".

Theo Daily Mail, người đẹp sở hữu 5.600 hợp đồng quảng cáo ở Brazil và hàng nghìn chiến dịch khác trên thế giới. Cô cũng là một trong những cái tên nổi bật nhất Victoria's Secret với hai lần diện Fantasy Bra đính hơn 3.000 viên kim cương.

Năm 2016, Bundchen tiếp tục trở thành người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới với số tiền 30,5 triệu USD , theo tạp chí Forbes. Liên tục nhiều năm, cô đều dẫn đầu danh sách trên. Đây là kỷ lục đáng mơ ước của các chân dài khác.

Đến khi lấy chồng và sinh con, Bundchen mới lùi về sau chăm sóc gia đình và nhường sàn catwalk lại cho đàn em. Năm 2018, cô vẫn vào top những người mẫu giàu có nhất, nhưng vị trí đầu bảng đã thuộc về Kendall Jenner.

Bên cạnh cát-xê người mẫu, Gisele Bundchen còn là gương mặt quen thuộc trong các TVC quảng cáo nội y, hợp đồng làm đẹp và kiếm bộn tiền bằng việc tham dự sự kiện giải trí.

Cách siêu mẫu sử dụng khối tài sản 400 triệu USD

Theo Celebrity Net Worth, vợ chồng siêu mẫu người Brazil có niềm đam mê bất tận với bất động sản. Họ đầu tư phần lớn tiền bạc vào lĩnh vực này.

Đầu năm ngoái, Bundchen và Hardy rao bán căn nhà 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm ở bang Massachusetts, Mỹ với giá 33,9 triệu USD . Sau đó, họ đầu tư vào một dinh thự khác nguy nga hơn.

Trước đó, Daily Mail đưa tin Bundchen trả 25,5 triệu USD cho cơ ngơi ở tầng 12 trong tòa nhà thuộc thành phố New York. Họ đã bán nó vào tháng 12/2020 với giá 40 triệu USD , nhưng vẫn còn sở hữu một căn hộ nhỏ khác trong cùng khu này.

Năm 2009, họ tậu một khu đất chưa phát triển ở khu phố Brentwood của Los Angeles với giá 9 triệu USD . Trong ba năm tiếp theo, cặp vợ chồng đã chi thêm 20 triệu USD xây dựng ngôi nhà rộng hàng nghìn m2 để sống ở đây hơn một năm.

Vợ chồng Gisele Bundchen có niềm đam mê lớn với bất động sản. Ảnh: Realestate.

Tuy giàu "nứt vách", nhưng cuộc sống của Bundchen tương đối giản dị. Siêu mẫu không phải tín đồ của hàng hiệu hay thích đổ tiền vào siêu xe, mà cô quan tâm tới các tổ chức từ thiện.

Bundchen đã làm việc cùng một số tổ chức phi lợi nhuận để giúp mang lại lợi ích cho nơi cô sinh ra: đất nước Brazil. 1% lợi nhuận từ dòng sản phẩm sandal được nàng mẫu trích ra để bảo vệ nguồn nước rừng nhiệt đới Amazon.