Siêu mẫu da màu nổi tiếng chụp ảnh bikini

Theo Allure, Duckie Thot có gương mặt xinh xắn cùng làn da mịn màng. Nữ người mẫu tự nhận mình là "vịt trời" khi đăng ảnh kèm chú thích: "Ducks after dark" (tạm dịch: Vịt trời sau khi trời tối). Thế nhưng, dân mạng lại khen cô giống búp bê ngoài đời thực: "Cô ấy trông giống búp bê Barbie", "Tôi nghĩ đó là hình ảnh của nàng Barbie"… Đáp lại lời khen ngợi của người hâm mộ, Duckie đăng dòng trạng thái: "Yeah... We need a Duckie Barbie doll" (tạm dịch: Chúng ta cần nàng búp bê Barbie tên Duckie).