Siêu mẫu Chrissy Teigen bị chỉ trích đạo đức giả

Piers Morgan chỉ trích hành động xin lỗi của Chrissy Teigen là đạo đức giả. Trong quá khứ, siêu mẫu từng chế giễu nhiều phụ nữ.

Ngày 15/6, phát ngôn trên Mail Online, MC Piers Morgan nói: "Chrissy Teigen say mê với việc thúc đẩy văn hóa loại trừ. Nhưng bây giờ cô ấy đang tự hủy hoại chính mình, vì hóa ra, cô còn tệ hơn những người mà bản thân từng công kích".

Văn hóa loại trừ (cancel culture) là thái độ bài trừ, dừng ủng hộ đối với một cá nhân hay tổ chức do có phát ngôn, hành động được cho là không đúng đắn.

Theo người dẫn chương trình Good Morning Britain, vợ John Legend không đủ tư cách nói về văn hóa loại trừ, bởi chính cô cũng từng bắt nạt người khác. Ông gọi Teigen là "kẻ đạo đức giả".

Morgan ví lời xin lỗi của Teigen chứa "nước mắt cá sấu" khi nhắc đến việc ông từng bị siêu mẫu này nói khoáy trên mạng xã hội. "Hành động của cô ấy thật đáng xấu hổ", Morgan nhận xét.

Piers Morgan công khai chỉ trích siêu mẫu Chrissy Teigen là đạo đức giả. Ảnh: Metro.

Trong chia sẻ, Morgan còn tố Teigen thường là người đơn phương hủy hợp đồng làm việc với những người nổi tiếng và các công ty kinh doanh. Nhà báo Anh kể Teigen từng cố chấm dứt hợp đồng với công ty thể thao vì tổ chức sự kiện gây quỹ cho Donald Trump.

"Chưa bao giờ có sự từ bi, đồng cảm hay nhân đạo về Chrissy Teigen", Morgan nhấn mạnh thêm.

Tờ The Sun đưa tin Chrissy Teigen từng công kích, bắt nạt nhiều phụ nữ trong quá khứ. Hồi tháng 5, Courtney Stodden kể trên The Daily Beast cô từng bị Teigen làm tổn thương tinh thần bằng tin nhắn. Teigen nói Courtney nên tự sát.

Sau vụ ồn ào, Teigen xin rút khỏi vai trò lồng tiếng cho bộ phim Never Have I Ever, tác phẩm hài dành cho tuổi mới lớn phát sóng trên Netflix.

Đến hôm 14/6, cô viết tâm thư xin lỗi. Siêu mẫu cho biết cô đã im lặng trong vài tuần, trải qua cảm giác bị trừng phạt. Cô suy nghĩ về những việc đã làm và thấy ân hận.

"Chưa một ngày nào, thậm chí một khoảnh khắc nào trôi qua mà tôi không cảm thấy hối hận. Như mọi người đã biết, rất nhiều dòng tweet cũ tồi tệ của tôi được khơi lại. Tôi thực sự xấu hổ. Khi đọc lại và hiểu được những tổn thương mà chúng gây ra, tôi phải ngừng lại và tự hỏi 'tại sao mình có thể làm như vậy?'", cô viết.

Chrissy Teigen, sinh năm 1985, xuất thân từ gia đình có cha người gốc Na Uy, mẹ là người Thái Lan. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu áo tắm, là gương mặt quen thuộc của tạp chí Sports Illustrated. Cuộc hôn nhân với danh ca John Legend khiến Teigen nổi tiếng hơn trong giới giải trí.