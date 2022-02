Siêu mẫu Cara Delevingne kiếm gần 135 triệu USD

Thu nhập hiện tại của Cara Delevingne vượt qua Harry Styles - ngôi sao được thống kê giàu hơn siêu mẫu hồi năm 2021.

Theo số liệu mới nhất của The Sun, Cara Delevingne tích lũy được gần 135 triệu USD nhờ cát-xê diễn thời trang, quảng cáo, đóng phim, kinh doanh bất động sản, điều hành công ty riêng, tiền bản quyền album và tiểu thuyết.

Delevingne hiện đảm nhận vị trí giám đốc công ty bất động sản Harvey White Properties Ltd do cha cô, ông Charles Delevingne, thành lập. Khối tài sản ròng của chân dài 30 tuổi được nâng lên đáng kể sau khi công ty báo cáo giá trị tăng vọt lên 76 triệu USD /năm.

Bên cạnh đó, siêu mẫu còn sở hữu gần 64 triệu USD từ công ty riêng Cara & Co. chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công chất liệu silicone. Khi đại dịch mới bùng phát, Cara & Co. vẫn ăn nên làm ra khi thu về lợi nhuận 13,1 triệu USD , theo Heat World.

Đó là chưa kể khoản thu nhập của Delevingne trong thời gian tới. Báo Anh ước tính cô bỏ túi thêm hàng triệu USD cho vai chính trong bộ phim Tell It Like A Woman và nhân vật khách mời của Only Murders In The Building.

Cara Delevingne trong chiến dịch quảng cáo sản phẩm làm đẹp mới nhất của Dior. Ảnh: @caradelevingne.

Vài năm trở lại đây, Delevingne luôn góp mặt trong danh sách những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Tạp chí Forbes công nhận cô là chân dài giàu nhất nước Anh.

Tháng 11/2021, Delevingne có tên trong bảng xếp hạng 10 ngôi sao trẻ kiếm tiền giỏi nhất xứ sở sương mù do Heat World thống kê. Cô xếp sau Ed Sheeran ( 322,8 triệu USD ).

Tạp chí Architectural Digest từng đưa tin về cơ ngơi mang phong cách đồng quê của siêu mẫu ở Los Angeles, Mỹ với trị giá 7 triệu USD . Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu nhiều bất động sản khác ở Mỹ và Anh.

Cara Delevingne sinh năm 1992 trong gia đình có thế lực. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô ký hợp đồng với Storm Model Management và trình diễn cho các thương hiệu Dolce & Gabbana, Burberry, Mulberry, Jason Wu... Bên cạnh đó, Delevingne là gương mặt đại diện, quảng cáo cho DKNY, Jimmy Choo, Rimmel.

Trúng hợp đồng làm thiên thần cho hãng nội y đình đám Victoria's Secret chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của Delevingne.