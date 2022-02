Siêu mẫu Alessandra Ambrosio và bạn trai kỷ niệm một năm yêu

Alessandra Ambrosio và Richard Lee không ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng dù họ hạn chế nhắc đến nhau trên báo chí.

Ngày 24/2, Daily Mail đưa tin Alessandra Ambrosio cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng ở bờ biển St. Barthélemy, thuộc Pháp. Chuyến đi có con gái của siêu mẫu và bạn trai của cô, Richard Lee.

Theo nguồn tin, một số người bạn, đồng nghiệp làm thời trang cũng có mặt. Họ làm phó nháy cho đôi tình nhân nổi tiếng. Trong một số khoảnh khắc, Ambrosio và người yêu được trông thấy hôn nhau, thể hiện những cử chỉ ngọt ngào.

Dưới phần bình luận, ngoài chúc phúc cho tình yêu của Ambrosio và Lee, độc giả còn dành lời khen cựu thiên thần nội y có vóc dáng thon gọn ở tuổi 41. Thời gian gần đây, siêu mẫu thường xuyên diện trang phục cut-out, khoe hình thể.

Alessandra Ambrosio và bạn trai Richard Lee thể hiện tình cảm trong chuyến đi. Ảnh: Daily Mail.

Chuyến đi nhằm kỷ niệm một năm yêu của đôi uyên ương. Richard Lee và siêu mẫu người Brazil công khai quan hệ hồi tháng 2/2021 sau buổi ăn tối lãng mạn ở Los Angeles, Mỹ. Tiếp đến, cả hai đi du lịch ở Santa Monica.

Vào ngày lễ Phục sinh (4/4/2021), Ambrosio chia sẻ bức ảnh hôn môi nửa kia kèm dòng trạng thái: "Love you with my whole heart" (Tạm dịch: Yêu anh bằng cả trái tim).

Và gần đây, họ đã dành thời gian thăm thú những địa danh nổi tiếng ở quê hương Brazil của siêu mẫu. Lee cho biết bạn gái là "hướng dẫn viên du lịch chất lượng" trong chuyến đi này.

Theo People, Richard Lee là người mẫu trực thuộc công ty đại diện có tiếng Wilhelmina và LA Models. Người hâm mộ khen anh và Ambrosio đẹp đôi, mong cả hai sớm kết hôn.

Trước khi hẹn hò Lee, cựu thiên thần Victoria's Secret yêu doanh nhân người Italy Nicolo Oddi. Trong khoảng thời gian 2005 đến 2018, cô sống hạnh phúc bên triệu phú Jamie Mazur. Siêu mẫu sinh cho anh hai con Anja (13 tuổi) và Noah (9 tuổi).